Senador Pinto ahondó en las amenazas de “desadaptados” por oponerse a la reforma a la Salud: “dejamos constancia de nuestras vidas”

“No estamos en contra del presidente Petro, no nos gusta una reforma, que es diferente, y queremos que entremos a concertar y a conciliar, pero ese no puede ser el motivo para que hoy los 8 miembros de la comisión estemos bajo las amenazas de una serie de desadaptados porque un grupo de senadores hoy nos pretende echar la culpa, como irán a decir mañana, que los muertos del sistema de salud van a ser culpa de los 8 senadores que hoy no quisimos patrocinar o apoyar la ponencia que presentó el senador Wilson Arias (sic).”, dijo Pinto.