“Sería un honor ser el candidato del presidente Uribe”: Miguel Uribe pide pronta definición del Centro Democrático para 2026

SEMANA: ¿Usted es el candidato favorito del expresidente Álvaro Uribe Vélez para las elecciones?

Miguel Uribe Turbay (M.U.T.): El presidente Uribe siempre ha mostrado neutralidad en los procesos de escogencia de los candidatos, lo hizo en 2014, en 2018 y en 2022. Pero, sin duda, quisiera ser —por supuesto— y sería un honor ser el candidato del presidente Uribe. Estoy dispuesto a competir para eso.

Hoy pongo a disposición de los colombianos mi experiencia, mi formación, mi historia de vida para decirles que soy yo la persona que puede unir al país, unir al partido y que —sin duda— puede recuperar el orden, el control, para estimular la inversión y volver a creer.

SEMANA: Usted quiere hacer una encuesta, hay personas que quieren que se haga una consulta, pero también es muy importante qué quiere el expresidente Uribe para la elección del candidato. ¿Cuál cree usted que es el camino que elegirá el expresidente para elegir el candidato del partido?

M.U.T.: No he dicho que quiera encuesta. Es más, no he hecho referencia a ningún mecanismo. Por el contrario, para mí es indiferente cuál es el mecanismo y estoy dispuesto a competir en cualquiera. Antes de determinar el mecanismo, hay que escoger la fecha, para mí es fundamental que el candidato del Centro Democrático se escoja en mayo de 2025, con el propósito de tener el tiempo suficiente para construir la unidad y el movimiento que necesita el país para salir adelante, ganarle a Petro o a su candidato y construir una mejor Colombia.

Frente a los mecanismos también habrá que determinar los costos políticos y económicos y, por supuesto, garantizar que jurídicamente nos den la posibilidad de ser el centro de una gran alianza para derrotar al petrismo.

SEMANA: Una vez se elija candidato, ¿está la posibilidad de que se unan en una consulta con Cambio Radical, el nombre que ponga el expresidente Iván Duque y algún otro nombre que aparezca como figura independiente de la derecha?

M.U.T.: Tanto el presidente Uribe como nosotros hemos mostrado siempre absoluta disposición para unir, para generar consensos alrededor de la defensa de los principios que hoy están en riesgo como la democracia, la libertad, la seguridad y la propiedad privada. Hoy, más que nunca, tenemos que ser generosos con el país porque, por encima de una aspiración personal, está el futuro de Colombia. Es por eso que claro que hay que unirnos. Hoy, antes que hablar de unidad con partidos, diría yo que es fundamental unirnos con sectores y ciudadanos, porque lo que es cierto es que los colombianos hoy esperan unidad y el Centro Democrático está dispuesto a dárselas.

SEMANA: Estamos hablando de los senadores más votados: usted, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, también están Paola Holguín y Andrés Guerra. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre su candidatura y la de los demás senadores del Centro Democrático que también son figuras conocidas en la opinión pública?

M.U.T.: Respeto profundamente a todos los precandidatos y agradezco profundamente también a quienes creyeron en mí para ser senador, fui el senador más votado del país, y hoy pongo a disposición de los colombianos mi experiencia, mi formación, mi historia de vida, con el absoluto compromiso de que Colombia puede ser un país sin violencia.

Para mí, la seguridad no es un discurso, es una causa, y estoy convencido de que Colombia necesita un liderazgo firme, pero también convocante. Unir al país se hace fundamental para ganar las elecciones, pero especialmente para gobernar. Si nosotros no gobernamos unidos en torno a un proyecto colectivo y común, va a ser imposible sacar adelante a Colombia y resolver los problemas de los ciudadanos.

SEMANA: Usted está asesorado por Lester Toledo, quien trabajó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con María Corina Machado, en Venezuela. ¿Su discurso está ‘venezolanizando’ la elección colombiana?

M.U.T.: Independientemente de nuestros discursos, la próxima elección presidencial colombiana va a tener mucho que ver con la situación en Venezuela. Es evidente que en Colombia nunca habrá paz si en Venezuela no hay libertad. No perdamos de vista que Chávez y Maduro han sido cómplices de los grupos criminales y terroristas de Colombia y gracias a su apoyo, financiación y patrocinio es que hoy tenemos una inseguridad creciente. Asimismo, lo que es cierto es que en Venezuela, si bien no estamos en el mismo estado de deterioro institucional, si no tomamos la decisión correcta en el 2026, podríamos llegar a lo que hoy está viviendo.

SEMANA: El Centro Democrático es un partido de derecha y centroderecha. Pero si miramos a Nayib Bukele y a Lester Toledo, quien trabajó con él, estamos hablando de una ultraderecha. ¿Llegar a un discurso de ultraderecha podría ser peligroso para el país? ¿Esa asesoría que usted tiene con Toledo podría radicalizar su discurso como candidato?

M.U.T.: He tenido siempre el mismo discurso y desde que hago política he buscado ser convocante. Soy firme, soy coherente, soy consistente, no negocio principios, pero soy convocante. Desprecio el sectarismo y creo hoy, más que nunca, Colombia necesita un líder demócrata. He demostrado como concejal y presidente del Consejo, como secretario de Gobierno y candidato a la Alcaldía, que soy capaz de unir y convocar.

Creo profundamente que las tesis que hoy Colombia necesita las ofrece el Centro Democrático y las represento yo, pero lo cierto es que esas tesis de seguridad, propiedad privada, institucionalidad, democracia y libertad, la defensa de la iniciativa privada y la obsesión con tener una política social amplia que solucione los problemas de los ciudadanos no tiene ideología política.

SEMANA: En su discurso está hablando de las personas que se fueron de las Fuerzas Armadas. ¿Quiere que los militares que el Gobierno actual ha retirado vuelvan a las filas? ¿A qué se refiere ese punto de su intervención para anunciar su candidatura?

M.U.T.: He estudiado con detalle y estoy trabajando con varios de ellos la hoja de vida de cada una de las personas que el Gobierno, por persecución y capricho, expulsó de las Fuerzas. Sin duda, a los mejores hombres y mujeres expulsados por persecución por parte del Gobierno Petro vamos a volverlos a vincular.

Algunos podrán volver a la institución, otros como civiles podrán llegar al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior con el propósito de trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores y aprovechar su experiencia. Podríamos decir que hay miles de años desperdiciados en experiencia por cuenta del Gobierno Petro. Y hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer las capacidades de investigación, de inteligencia y de control territorial y son ellos: esos hombres y mujeres que se han formado durante toda la vida los que necesitamos para fortalecer las capacidades del Ejército y la Policía que hoy están deteriorados por una campaña de impunidad de Gustavo Petro.

