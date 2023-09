“Si es grave un HP, es más grave que le roben la plata a los antioqueños”: Daniel Quintero se despacha contra el concejal Sebastián López, a quien enfrentó

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó?

DANIEL QUINTERO: Pues que nos están tratando de meter una tumbada a los colombianos y a los antioqueños tremenda, de la misma manera que ocurrió con Telecom. Si no nos ponemos en defensa de la plata de la gente, va a pasar con Ecopetrol en unos años. Acá hay un cartel experto en coger empresas y quebrarlas para quedarse con ellas. Estaba en el Concejo de Medellín, precisamente, denunciando no solo estos hechos, sino haciendo un recuento de cómo una empresa ciento por ciento pública como era Une Comunicaciones fue cedida con artimañas políticas por parte de concejales de la ciudad a una empresa extranjera, Millicom, que ha estado administrando la empresa y llevándola a pérdidas en nuestro concepto programadas para llevarnos a un escenario en el que los antioqueños perdamos la empresa. En ese momento, un concejal, uno de los mayores responsables que he denunciado de forma pública, por haberse negado cinco veces a nuestras solicitudes en el Concejo para recuperar la empresa y la plata y que fue el promotor de la negativa que hoy nos lleva a la situación en la que estamos, apareció porque se sintió incriminado y aludido y trató de interrumpir la rueda de prensa.

SEMANA: Ese momento fue muy tenso, según las imágenes. Pudo terminar en los golpes y usted ante los organismos de control.

D.Q.: Para la violencia se necesitan dos, yo preferí irme para que esto no llegara a ese nivel. A los antioqueños nos da mucha rabia que nos roben la plata, que nos tumben y lo que ha hecho este señor con su jefe, el expresidente Uribe, es una de las mayores tumbadas que se le haya hecho a los antioqueños en su historia.

SEMANA: ¿No cree que el ‘hijueputazo’ que le lanzó al concejal termine enredándolo en la Procuraduría? Mire el caso de Rodolfo Hernández…

D.Q.: Pues tendré que defenderme como me ha tocado defenderme un millón de veces en los órganos de control, el dolor que yo siento es el mismo que están sintiendo los antioqueños, a nosotros no nos gusta que nos tumben y menos de frente y con cinismo. Lo que ha ocurrido acá ha sido con alevosía. Este concejal, después de un trino del expresidente Uribe, pidiéndole que votara contra la cláusula de protección del patrimonio público, dijo que prefería que se perdiera la plata, que se la ganara Millicom, una empresa extranjera a que la tuviéramos nosotros. Le propusimos que la plata quedara para la próxima administración, también se negó. Si es grave un HP, es más grave que le roben la plata a la ciudad. La gente se escandaliza por una palabra, pero no por 2.5 billones de pesos con los que se podrían construir 18 universidades, 100.000 casas para quienes no tienen hogar. Acá hay un cartel de los 20 billones de pesos que nos ha tumbado con Hidroituango, Orbitel, Bungee, Antofagasta y que ahora lo está haciendo con Une- EPM Telecomunicaciones.

La confrontación entre el alcalde y el concejal se presentó este jueves 21 de septiembre. | Foto: Redes sociales

SEMANA: ¿No cree que se dejó provocar por el concejal?

D.Q.: Pues él llegó a provocar, a romper la rueda de prensa, a desafiar a quienes estábamos haciendo la presentación, pero también tengo que decir: yo me estaría disculpando si le hubiera pegado, pero yo no le pegué.

SEMANA: Es decir, aunque la gente, en redes sociales, le pide que se disculpe con el concejal, ¿no lo hará?

D.Q.: Los ciudadanos de Medellín, lo que están pidiéndole al concejal es que responda por los 2.5 billones de pesos. Y no solo a él, a su jefe, Álvaro Uribe y al resto de los concejales asociados a Fico Gutiérrez que estuvieron en ese entramado que hoy pone en riesgo la plata de la gente.

SEMANA: Usted ha insistido en el cartel de los 20 billones en Medellín, ¿a quién se refiere?

D.Q.: Hay grupos empresariales que se creyeron los dueños de todo, que se burlaron del pueblo, que de forma reiterada empezaron a planear estrategias para quedarse con los activos públicos que construyeron nuestros abuelos durante más de 100 años (EPM, Une), entre otras. Han hecho diversas tareas para quedarse con eso, con éxito para ellos, en unas, con éxito para nosotros, como defensores de la plata, en otras. Por ejemplo: en Hidroituango ya recuperamos 4.3 billones de pesos, pero ese cártel es muy poderoso, compra medios de comunicación como El Colombiano, están los papeles, no lo estoy diciendo yo. Compraron el diario para armar toda una estrategia de guerra contra nosotros, han creado movimientos revocatorios, movimientos para desgastar a la administración jurídicamente. Y lo que hacen de forma general y reiterada, se toman las juntas directivas, quiebran las empresas y luego aparecen con unos pesitos y llegan a quedarse con la empresa. Lo mismo que pasó con Telecom, hoy Movistar.

Concejal Sebastián López y alcalde Daniel Quintero. | Foto: Cortesía: Concejo de Medellín y Semana.

SEMANA: ¿Es decir, lo que usted está diciendo es que los dueños de El Colombiano harían parte del cartel de los 20 billones del que usted habla?

D.Q.: Ahí uno ve el cartel, ahí es fácil ver el cártel, con quienes tomaron control de eso.

SEMANA: ¿Tiene los nombres de empresas o líderes que estén detrás del cartel?

D.Q.: Ahí está Manuel Santiago Mejía, ahí otros nombres, los dueños de Conconcreto, un grupo de actores que, sin ninguna vergüenza, aliándose con políticos como Álvaro Uribe Vélez, se han dedicado a destruir el valor. Todos los antioqueños saben que quieren quedarse con EPM, la han ido desmembrando de a poquitos. Nosotros somos incómodos porque no solo les hemos parado el proceso de desmembramiento de EPM, sino que hemos recuperado espacio. Lo que hemos intentado con Une es recuperar la empresa, volverla 100 por ciento pública. En estos cuatro años EPM mejoró todos sus indicadores financieros y hoy es la segunda empresa con mayores utilidades del país.

SEMANA: ¿Su molestia con el Centro Democrático no será porque se acercan las elecciones regionales y el candidato de su partido no puntea en las encuestas? ¿Por eso se ha elevado el lenguaje?

D.Q.: Lo que me parece particular es que la dilución particular es que la dilución planteada por Millicom la hayan puesto, precisamente, en elecciones, cuando la gente está concentrada en los procesos electorales, ellos salen con una estrategia bajo la manga para quedarse con el 98 % de Une EPM Telecomunicaciones, tratan de hacerlo sin pasar por el Concejo de Medellín, lo que muestra la habilidad de ellos para escoger los tiempos políticos. Son ellos los que escogieron esta fecha, no nosotros.

SEMANA: ¿Si, eventualmente, gana Fico Gutiérrez, según las encuestas, imagina cómo será el empalme? ¿Tenso?

D.Q.: Ya veremos…

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Ya que habla de la crisis de Tigo Une, ¿cómo le fue en la asamblea?

D.Q.: Nosotros les declaramos unos impedimentos, ellos en la asamblea votaron para rechazarlos, ahora tenemos junta directiva otra vez.

SEMANA: ¿Qué cree que pase con Tigo Une?

D.Q.: Tiene que ir al Concejo. Ellos querían diluir la empresa, incluso, sin pasar por el Concejo. ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos la propuesta de ellos y la presentamos al Concejo para que estén obligados a ir a la corporación. Ahí es dónde se destapa la rabia del concejal, además es el dirigente de los Valencia Cossio, que han tenido una historia bastante cuestionada con EPM. Ellos no esperaban que yo los obligara a ir al Concejo. Ahora ellos están obligados a defender esa dilución en el Concejo.

SEMANA: Por último, ¿no cree que la temperatura política en Medellín está muy caldeada ad portadas de las elecciones? ¿No le preocupa que pasen de los insultos a las manos?

D.Q.: Nosotros nunca hemos sido violentos, hemos dicho la verdad cómo hay que decirla.

SEMANA: ¿Qué pasará con Daniel Quintero después del 31 de diciembre, cuando deje la Alcaldía de Medellín?