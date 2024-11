Sin embargo, ese recinto priorizó el trámite de la reforma a la salud presentada un mes después por el Ministerio de Salud y tras meses de insistencia de los independientes se dio una acumulación ambos articulados que no tuvo en cuenta los principales componentes del texto de los legisladores.

“La conciliación entre dos textos debería partir por reconocer las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas de modelos del nuevo sistema de salud, pero la ponencia presentada para primer debate parte de una visión completamente diferente. En vez de establecer puentes y acuerdos para una ponencia, parte por señalar en múltiples apartados que la propuesta del PL 135/2024C no coincide con la propuesta del PL 312/2024C y la transformación deseada” , aseveró la bancada independiente.

Los legisladores y la red de Acuerdos Fundamentales piden que dentro de la discusión se tenga en cuenta su propuesta de que sea el Consejo Nacional de Salud el que defina el valor de la UPC (y no el Ministerio de Salud como quedó consagrado en la ponencia) para que ese monto se determine de una manera técnica.

Asimismo, advierten que el proyecto del Gobierno no deja clara la gestión del riesgo en salud porque no asigna roles claros a los actores del sistema. Otro de los puntos que reclaman tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de salud, pues advierten que los componentes sobre este punto no fueron tenidos en cuenta dentro de la ponencia.