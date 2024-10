La ponencia de la reforma a la salud no tuvo en cuenta los principales puntos del proyecto de ley que había presentado la bancada independiente que perseguía ese mismo fin, un documento que había acogido los reparos de las comunidades médicas y científicas asociadas en la Red de Acuerdos Fundamentales.

Un informe de la representante Katherine Miranda llamó la atención sobre cuatro componentes que incluía ese articulado que no fueron tenidos en consideración para la construcción de la ponencia positiva del texto que será discutida por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Ponencia negativa de la reforma a la salud será radicada este miércoles: “El proyecto no resuelve los problemas de atención”

Incluso, el escrito del Ministerio de Salud tuvo convocatoria a mesa técnica y a audiencia pública antes de que el texto de la bancada fuera tenido en cuenta para la construcción de la ponencia, antecedente por el que representantes como la congresista Jennifer Pedraza le reclamaron a los ponentes no hacer una acumulación superficial del texto.

Reforma sin transición gradual

El resultado de la acumulación quedó constatado en un proyecto de 526 páginas sobre el que la representante Miranda advierte no hubo voluntad política para tomar en consideración puntos del proyecto independiente, negativa que puede traducirse en afectaciones a los trabajadores del sector y los pacientes.

“Excluir estos puntos no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política que afecta directamente a la gente. Sin una entidad fuerte y supervisada que maneje los recursos, se abren las puertas a problemas graves como el descontrol en los servicios médicos y una transición desorganizada que puede dejar a las personas sin acceso a atención. La no inclusión de condiciones laborales dignas para todos los trabajadores de salud sigue relegando a miles de profesionales que merecen ser valorados. Estas decisiones tienen consecuencias y hablan de una voluntad política que, al parecer, no prioriza la estabilidad y el bienestar de los colombianos en este tema tan delicado”, alertó la representante de la Alianza Verde.