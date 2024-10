Así lo considera el representante Andrés Forero, quien afirma que “sí hubo una intención de los ponentes de recoger los temas, pero a mi juicio no se resuelven los grandes problemas del proyecto de ley. Hubo modificaciones, pero estas no son suficientes para cambiar realmente la sustancia de la reforma porque sigue siendo una reforma que fragmenta los recursos de la salud”.

No obstante, el representante Forero advierte que “siguen desalineados los dos incentivos. Quién va a firmar el contrato será la Adres y, simultáneamente, dicen que les van a aplicar unos tarifarios, lo que no deja claro cuál va a ser el margen para buscar eficiencia en los recursos . Entonces, siguen desalineados los incentivos, se siguen debilitando los controles previos y posteriores, por lo que existe un riesgo alto de desbordamiento del gasto en salud. Las gestoras siguen compartiendo funciones con otros actores como alcaldes y gobernadores”.

“Las redes siguen siendo enredadas, no es fácil, cómo van a operar con el solapamiento de las funciones, que lo que termina haciendo es que diluye la responsabilidad. Los centros de atención primaria en salud siguen siendo la piedra angular del sistema y consideramos que no tienen las capacidades técnicas y administrativas para cumplir con muchas de las funciones que se les están asignando, y no sabemos cuándo estará listo el sistema público de información, que es otra de las columnas”, agregó.

“El proyecto mantiene el tema de la territorialización. Se supone que las gestoras no van a operar en todo el territorio nacional, sino que deben concentrarse en algunos territorios y habrá algunos que no estén cubiertos por gestoras. El proyecto original del gobierno planteaba que las funciones iban a ser asumidas por los Caps y por los entes territoriales, pero los ponentes eliminan ese párrafo y no sabemos qué va a pasar donde no haya gestoras”, agrega el congresista del Centro Democrático.