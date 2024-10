“Soy el procurador del Senado”: Gregorio Eljach agradeció a Petro, pidió “consenso institucional” y lanzó salvavidas al Gobierno

“Tuve la fortuna de hablar con los máximos líderes de las tres Ramas del Poder Público: Ejecutiva, Legislativa y Jurisdiccional y puedo decir que hemos llegado a este momento gracias al concurso de todos ellos. Esta elección ha sido, pues, un triunfo del consenso, no de Gregorio, un triunfo de la unidad en la diversidad, triunfo de la democracia, un triunfo de la independencia y la autonomía en las ramas del poder público y los organismos de control”, manifestó.

El ex secretario general del Congreso reconoció que siente que es el Procurador del Senado y de todos los colombianos. “Gracias nuevamente a la oportunidad que me brindó el presidente Petro, quien decidió distinguir a un hijo de la provincia de la Guajira para llegar a tan alta distinción”, dijo.

También les envió un mensaje directo a los senadores: “Ustedes son mi soporte, aquí he pasado décadas de mi vida formándome y debo tener el mínimo cuidado para responder la confianza que me brindan y la amistad que con muchos de ustedes he podido cultivar. Destaco el valor del consenso. La buena política puede lograr el consenso. Si nos pudimos poner de acuerdo para elegir procurador, en medio de las diferencias, porque soy el resultado de grandes diferencias, podemos hacerlo también para tomar otras decisiones que los colombianos reclaman”, expresó.