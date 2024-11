Suspenden a funcionario de la U. Distrital que habría acosado a múltiples mujeres. Nueva presunta víctima entrega su testimonio

“Siempre me dirigía a él por ser el jefe de la división. Desde que inicié labores comenzó a hacerme insinuaciones, en las que me manifestaba que esas tetas mías estaban hermosas, que no tenía cola, él me daba para la cirugía, pero que a él le encantaría probar a lo natural”, manifiesta la exfuncionaria en un documento que lleva su firma y huella dactilar.

Continuó: “Que me quitara las gafas, mirara para arriba, que le encanta saber cómo se verían mis ojos mirando hacia arriba. Ante esta situación tan incómoda, lo que hacía era irme del puesto de trabajo o no ponerle atención. Sin embargo, esas situaciones reiterativas se dieron todo el tiempo en que laboré”.

“Como iba acompañada accedí a que nos acercara. (...) Me mostró un rollo de billetes, que lo pensara bien, que me podía ir bien con él si accedía a estar con él, que eso deseaba”, dice.

“Les dijo a mis compañeros que no me llamaría el próximo año a contratarme, ya que no llenaba sus expectativas, cuando jamás tuve un problema de trabajo. Efectivamente, al año siguiente no me llamaron a contratarme”, expresó la mujer.