UNP defendió creación de 1.000 empleos por tres meses bajo la figura de prestación de servicios: “No es una nómina paralela”

Augusto Rodríguez, director de la UNP, en una declaración que dio en la Casa de Nariño este miércoles 16 de octubre, defendió el decreto, al señalar que no se trata de una nómina paralela, pese a que será por tres meses bajo la figura de prestación de servicios.

“Pues no hay ninguna nómina paralela. Nosotros esto lo venimos trabajando como parte del proceso de dignificación del empleo que prometió el presidente desde su plan de gobierno cuando fue candidato. Es la materialización de ello y sencillamente estamos eliminando la tercerización y que empresas se queden con parte de los recursos que deberían llegar directamente a los trabajadores. No hay una nómina paralela, no hay doble gasto”, dijo Rodríguez.