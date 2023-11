Urgente: el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, admitió que ordenó investigar al profesor de inglés de su esposa, y ahora les echa la culpa a sus subalternos por lo que hicieron

El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, le reconoció a SEMANA que les dio la orden a sus subalternos de inteligencia y contrainteligencia de investigar al profesor de inglés Leonardo Colmenares, quien le dictó clases a su esposa Lorena Ospina.

“En algún momento dije: verifiquen quién es esta persona que dice que es profesor de inglés”. Cuando al alto oficial se le preguntó si ordenó seguir al ‘Teacher’, insistió: “Dije: necesito que verifiquen quién es esta persona”. Pero luego culpó a sus subalternos. “Ellos son los que determinan qué hacen, si hacen seguimientos o qué tarea de inteligencia realizan”.

El comandante del Ejército, el general Luis Ospina, y el profesor de inglés Leonardo Colmenares | Foto: SEMANA

El ‘Teacher’ visitó la casa del general durante cuatro años. Pese a eso, el general Ospina admitió: “Yo reconozco que pedí que verificaran a una persona que decía en el Cantón Norte ser profesor de inglés (...) sí, él estuvo dándole algunas clases a mi señora”.

La trazabilidad de los seguimientos ilegales contra el ‘Teacher’ evidencia que lo que buscaban los agentes de inteligencia y contrainteligencia estaba relacionado con los encuentros entre el profesor y la esposa del general Ospina.

El comandante del Ejército respondió: “En algún momento él llamó a mi señora y le dijo: ‘Lorena, tenga cuidado con su hija Juanita, hay muchos problemas de drogas’ (...) De ahí me llamó mucho la atención. Entonces yo le pregunté a Lorena: ¿Definitivamente este tipo de dónde salió?”.

Sin embargo, en los audios y las imágenes en poder de SEMANA no existe una sola referencia a la hija del general. Además, Lorena le habría explicado a Ospina que conoció al ‘Teacher’ por medio de una coronel que es esposa de un hombre que asistía a la parroquia que ella también frecuentaba.

SEMANA tuvo acceso a las pruebas de los seguimientos ilegales contra el profesor de inglés. Hay fotografías de sus movimientos. | Foto: Suministrado a Semana API

El comandante del Ejército no pudo explicar cómo puso el aparato de inteligencia y contrainteligencia al servicio de sus intereses personales. “No tanto”, dijo. “Yo soy el comandante del Ejército, si hay algo para mi entorno personal y familiar, no voy a llamar a la DEA, sino a la gente que trabaja conmigo para decirle que verifique. Para eso existe la inteligencia y la contrainteligencia (...) Entonces no es que yo esté haciendo mal uso del aparato de inteligencia”.

Lo contundente es que los seguimientos eran claramente direccionados al ‘Teacher’ y a la esposa del general Ospina cada vez que se encontraban. El general solo dijo: “Eso sí es ridículo”. Y aunque sus subalternos hicieron pasar al profesor de inglés como un integrante del frente Carolina Ramírez, de las Farc de Mordisco, el general nuevamente les echó el agua sucia a sus subalternos: “No, terrible eso, eso no está bien, no es lo correcto, no es lo que debe ser (...) Habrá que denunciarlo. Y en esa denuncia aparecerá la persona a la que yo le puse la tarea y tendrá que responder, porque el fin no justifica los medios. Lo que hayan hecho luego de la reunión en la que puse la tarea, y los medios utilizados, estamos en total capacidad de denunciar a las personas que haya que denunciar”.

El general también respondió si se trataba de un problema de celos, por lo que se ve en las pruebas a las que accedió SEMANA. “Ni tengo desconfianza con mi señora, ni problemas con ella para mandarla a verificar si se reúne con alguien o no”. Sin embargo, las pruebas de los seguimientos de los agentes de contrainteligencia demuestran lo contrario: el general, claramente, según los audios, sí estaba interesado en los encuentros de su esposa con el ‘Teacher’, muchos de ellos en la oficina de la Acción Social del Cantón Norte.

Ospina, al retirar que le dio la orden a contrainteligencia de verificar quién era el profesor, salió con una perla. “La misión de la contrainteligencia es la seguridad nacional y la internacional”. ¿Pero qué tenían que ver su hija, su esposa y el ‘Teacher’ con eso?

Asimismo, el comandante negó que sus subalternos le hubieran presentado un informe con sus seguimientos al profesor. “Esta es la hora en que no he recibido la información final de eso”, dijo. Cuando este medio le preguntó a quién le dio la orden de investigar al profesor, el comandante del Ejército dijo: “A la inteligencia, no tengo que darle el nombre de la persona, no estamos en una indagatoria ni nada de eso para yo decirle a qué persona le encargué”.

Este medio le pidió al general una copia de los informes de seguimiento al ‘Teacher’. Al cierre de esta edición, el alto oficial no entregó la información.