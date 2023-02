“Vamos a demandar cualquier intento de interrumpir la ejecución”: Diego Molano sale en defensa del Metro elevado en Bogotá

Figuras políticas de todos los sectores políticos se pronuncian sobre el ultimátum del Gobierno nacional frente al replanteamiento del Metro de Bogotá. Así lo hizo Diego Molano, exministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque, que anunció que demandará cualquier intento de interrumpir la obra de la primera línea.

“Como bogotanos no podemos aceptar el chantaje del presidente Petro. El metro va porque va. Vamos a demandar cualquier intento que haga el presidente o el Gobierno de interrumpir la ejecución de una obra vital para los bogotanos”, manifestó el también exconcejal de Bogotá.

Bogotá ¡NO acepta el chantaje del presidente Petro con El Metro!

Invito a la ciudadanía a manifestarse el 15 de febrero para exigirle al presidente @petrogustavo dejar de sabotear esta obra: El Metro no es de Petro, es de los bogotanos. Nos lo merecemos. #NoAlPetroChantaje pic.twitter.com/m86Pya2Fi3 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 2, 2023

El exministro destacó que esta obra hará que las personas se movilicen más rápido, mejorar calidad de vida y le va a dar salida a la población habitante en Bosa. Además, podría generar 17.000 empleos y menos contaminación: “Es una obra que necesitamos para mejorar los tiempos, llegar más rápido y estar más tranquilos en la ciudad, y sobre todo beneficiar a las comunidades más vulnerables”.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lanzó un ultimátum para la alcaldesa de Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

“Invito a todos los bogotanos a que el próximo 15 de febrero salgamos a marchar para defender el Metro de Bogotá. No permitiremos el Petrochantaje”, agregó el exministro Diego Molano.

Diego Molano suena para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, representando el Centro Democrático. Sin embargo, no hay consenso en el partido y la baraja de posibles aspirantes sigue siendo amplia, dado que se abre la posibilidad de unirse con otras causas políticas para llegar al poder en la capital del país.

Diego Molano, exministro de Defensa, suena como posible aspirante a la Alcaldía de Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Las críticas no solo vienen desde la derecha. Angélica Lozano, de la Alianza Verde y esposa de la alcaldesa Claudia López, no calló su opinión frente al anuncio del Gobierno nacional.

En un video, desde Cartagena por el retiro espiritual de su partido, la esposa de la alcaldesa explicó por qué se debe continuar con el metro elevado.

“Los recursos públicos son sagrados y la vida en democracia implica respetar las instituciones. La nación y el distrito, durante años, más de cinco décadas se demoraron para poder llegar al contrato y a la construcción del metro”, indicó la parlamentaria.

Asegura que en Bogotá están listos para abrir la licitación del metro subterráneo a Suba y Engativá, gracias al trabajo conjunto con el gobierno Duque y la misma administración de Gustavo Petro durante el año pasado.

“Ya hizo el Confis el año pasado y ya hizo aprobar el crédito en el Congreso. Está lista la ciudad para abrir la licitación”, manifestó Lozano.

La alcaldesa Claudia López defiende que se mantenga la primera línea del metro elevada. - Foto: Alcaldía de Bogotá

A su vez, como otras figuras políticas, la parlamentaria calificó de “chantaje” el ultimátum del Gobierno Petro.

“Es injusto y absurdo chantajear con no hacerlo, con no permitir hacer esa línea subterránea a Suba y Engativá para romper un contrato anterior, que también preferíamos y queríamos que fuera subterráneo. Pero perdimos en las urnas nosotros, los que apoyamos a Rafael Pardo en 2015, para hacer metro subterráneo perdimos. El alcalde Peñalosa, con el presidente Santos, sacaron adelante este contrato, que es como el Metro de Medellín, elevado y que va en construcción en un 18 %”, sostuvo la esposa de la alcaldesa.

Por otro lado, Lozano le recordó al presidente Gustavo Petro que a él le “jugaron feo e hicieron daño” para rechazar su solicitud.

“Yo también lo prefiero subterráneo, pero no estamos hablando de plata de cortinas de la casa, sino de las obras de infraestructura más grandes del país. Presidente Petro, a usted y a Bogotá le jugaron feo y le hicieron daño. Por favor, no repita y no le haga hoy a Bogotá lo que le hicieron a usted”, manifestó.

“No se puede parar el metro subterráneo línea dos y las diferencias institucionales se tienen que tramitar en democracia”, concluyó.