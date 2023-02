Angélica Lozano estalla por el ultimátum del Gobierno Petro para cambiar drásticamente el contrato del Metro de Bogotá: “Es injusto y absurdo chantajear”

La senadora de la Alianza Verde hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que no le haga “daño” a la capital del país.

Este jueves, el Gobierno lanzó un ultimátum para replantear la primera línea del Metro de Bogotá. Guillermo Reyes, ministro de Transporte, le advirtió a la alcaldesa Claudia López que, si no aceptaba el metro subterráneo, el Ejecutivo podría frenar la financiación de otras obras importantes para la capital. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, fue contundente en un llamado al presidente Gustavo Petro para que no le haga “daño” a la ciudad.

En un video, desde Cartagena por el retiro espiritual de su partido, la esposa de la alcaldesa explicó por qué se debe continuar con el metro elevado.

“Los recursos públicos son sagrados y la vida en democracia implica respetar las instituciones. La nación y el distrito, durante años, más de cinco décadas se demoraron para poder llegar al contrato y a la construcción del metro”, indicó la parlamentaria.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. - Foto: Cortesía: Ministerio de Transporte.

Asegura que en Bogotá están listos para abrir la licitación del metro subterráneo a Suba y Engativá, gracias al trabajo conjunto con el gobierno Duque y la misma administración de Gustavo Petro durante el año pasado.

“Ya hizo el Confis el año pasado y ya hizo aprobar el crédito en el Congreso. Está lista la ciudad para abrir la licitación”, manifestó Lozano.

La alcaldesa Claudia López recibió un ultimátum del Gobierno nacional. - Foto: Alcaldía de Bogotá

A su vez, como otras figuras políticas, la parlamentaria calificó de “chantaje” el ultimátum del Gobierno Petro.

#BogotáSeRespeta!



En democracia las decisiones son INSTITUCIONALES de nación y distrito no personales.



Presidente no le haga a Bogotá hoy lo que le hicieron en su alcaldía.



Rechazo chantaje con NO dejar contratar #MetroSubterráneo a Suba y Engativá listo para contratarse pic.twitter.com/bjLwpBfagt — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) February 2, 2023

“Es injusto y absurdo chantajear con no hacerlo, con no permitir hacer esa línea subterránea a Suba y Engativá para romper un contrato anterior, que también preferíamos y queríamos que fuera subterráneo. Pero perdimos en las urnas nosotros, los que apoyamos a Rafael Pardo en 2015, para hacer metro subterráneo perdimos. El alcalde Peñalosa, con el presidente Santos, sacaron adelante este contrato, que es como el Metro de Medellín, elevado y que va en construcción en un 18 %”, sostuvo la esposa de la alcaldesa.

Por otro lado, Lozano le recordó al presidente Gustavo Petro que a él le “jugaron feo e hicieron daño” para rechazar su solicitud.

“Yo también lo prefiero subterráneo, pero no estamos hablando de plata de cortinas de la casa, sino de las obras de infraestructura más grandes del país. Presidente Petro, a usted y a Bogotá le jugaron feo y le hicieron daño. Por favor, no repita y no le haga hoy a Bogotá lo que le hicieron a usted”, manifestó.

“No se puede parar el metro subterráneo línea dos y las diferencias institucionales se tienen que tramitar en democracia”, concluyó.

Cambio Radical dice que es un “vulgar chantaje”

El Metro de Bogotá vuelve a dividir al presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa Claudia López. Aunque ambos líderes políticos no se han mostrado los dientes oficialmente en esta oportunidad, las tensiones entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano están a flor de piel por cuenta de las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien advirtió este jueves 2 de febrero que si el Distrito no acata las sugerencias del Gobierno nacional, no se descarta que se frenen las inversiones a proyectos de infraestructura para la capital.

“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el Gobierno también, en la medida que financia el 70 % de los otros proyectos, pues eso se van a tener que parar”, advirtió Reyes minutos antes de ingresar a un consejo extraordinario de ministros presidido por Gustavo Petro.

La noticia generó un tsunami político. Primero, porque es la obra más grande e importante que se adelanta en Bogotá, y segundo, por el contenido y la forma del mensaje del alto Gobierno.

"Adiós Metro de Bogotá", dijo Cambio Radical tras conocer la nueva advertencia del ministro Guillermo Reyes. - Foto: SEMANA

Cambio Radical, el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, no se quedó callado ante la advertencia del ministro Reyes y en su cuenta oficial de Twitter anunció: “Adiós metro de Bogotá. Gustavo Petro le dijo a Claudia López que si no acepta modificaciones para que la línea 1 del metro de Bogotá sea subterráneo (algo inviable), se pararía la financiación de la Casa de Nariño para obras de la capital. Un vulgar chantaje”.

En otro mensaje, en la cuenta oficial de Twitter, Cambio Radical afirmó que “Bogotá esperaría que la alcaldesa Claudia López fuera firme ante el chantaje de Gustavo Petro con la primera línea del metro, pero no hay que ser ingenuo. Por su imposibilidad legal, envió a su mamá a adherirse a Petro en campaña. Cómplice del desastre”.

El mensaje lo acompañaron con un video donde se observa a María del Carmen Hernández, la madre de la alcaldesa Claudia López, unirse a Gustavo Petro en la recta final de la campaña presidencial.

“Hemos acompañado a Gustavo durante mucho tiempo, hemos tomado distintos caminos porque para eso existe la pluralidad y la democracia que hemos ayudado a construir. De hoy en adelante vamos a trabajar por este hombre porque él nos representa a cada padre de familia, a cada comunidad educativa, a cada niño, a cada joven de este país que tiene la esperanza del cambio que entre todos vamos a ayudar a construir”, dijo la maestra en su momento. “Gracias por trabajar minuto a minuto porque tenemos que convencer a cada uno de nuestros amigos, vecinos, pero sobre todo los exceptivos”, añadió en su momento la mujer.

La alcaldesa Claudia López no se había referido sobre las palabras del ministro Guillermo Reyes, al menos hasta la tarde de este jueves. Tampoco lo hizo el presidente Gustavo Petro, quien lidera desde las 2:00 p. m. un consejo extraordinario de ministros que convocó desde el lunes anterior.

Sin embargo, no es secreta su posición frente al metro elevado en Bogotá. Recientemente, lo calificó como una “chambonada” y un “esperpento”.