“Un vulgar chantaje”: Cambio Radical le dice “adiós” al Metro de Bogotá tras fuerte advertencia del Ministro de Transporte

El partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro no desaprovechó el momento para opinar sobre las nuevas tensiones entre Gustavo Petro y Claudia López.

El Metro de Bogotá vuelve a dividir al presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa Claudia López. Aunque ambos líderes políticos no se han mostrado los dientes oficialmente en esta oportunidad, las tensiones entre la Casa de Nariño y el Palacio del Liévano están a flor de piel por cuenta de las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien advirtió este jueves 2 de febrero que si el Distrito no acata las sugerencias del Gobierno Nacional, no se descarta que se frenen las inversiones a proyectos de infraestructura para la capital.

“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues eso se van a tener que parar”, advirtió Reyes minutos antes de ingresar a un consejo extraordinario de ministros presidido por Gustavo Petro.

La noticia generó un tsunami político. Primero porque es la obra más grande e importante que se adelanta en Bogotá y dos, por el contenido y la forma del mensaje del alto gobierno.

La alcaldesa Claudia López insiste en defender el metro elevado en Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Cambio Radical, el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, no se quedó callado ante la advertencia del ministro Reyes y en su cuenta oficial de Twitter anunció: “Adiós metro de Bogotá. Gustavo Petro le dijo a Claudia López que si no acepta modificaciones para que la línea 1 del metro de Bogotá sea subterráneo (algo inviable), se pararía la financiación de la Casa de Nariño para obras de la capital. Un vulgar chantaje”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró de manera tajante que no es la ciudad que quiere cambiar el metro, sino el presidente Petro y que su administración no va a permitir que se le cambien las prioridades. - Foto: Alcaldía de Bogotá

En otro mensaje, en la cuenta oficial de Twitter, Cambio Radical afirmó que “Bogotá esperaría que la alcaldesa Claudia López fuera firme ante el chantaje de Gustavo Petro con la primera línea del metro, pero no hay que ser ingenuo. Por su imposibilidad legal, envió a su mamá a adherirse a Petro en campaña. Cómplice del desastre”.

Adiós metro de Bogotá 🤦🏻‍♂️🚝: Petro le dijo a Claudia López que si no acepta modificaciones para que la línea 1 el metro de Bogotá sea subterráneo (algo inviable), se pararía la financiación de la Casa de Nariño para obras de la capital. Un vulgar chantaje. pic.twitter.com/yUEhPvPSuL — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 2, 2023

El mensaje lo acompañaron con un video donde se observa a María del Carmen Hernández, la madre de la alcaldesa Claudia López, unirse a Gustavo Petro en la recta final de la campaña presidencial.

Gustavo Petro dijo que las obras del metro elevado en Bogotá son una "chambonada" y un "esperpento". - Foto: Presidencia

“Hemos acompañado a Gustavo durante mucho tiempo, hemos tomado distintos caminos porque para eso existe la pluralidad y la democracia que hemos ayudado a construir. De hoy en adelante, vamos a trabajar por este hombre porque él nos representa a cada padre de familia, a cada comunidad educativa, a cada niño, a cada joven de este país que tiene la esperanza del cambio que entre todos vamos a ayudar a construir”, dijo la maestra en su momento. “Gracias por trabajar minuto a minuto porque tenemos que convencer a cada uno de nuestros amigos, vecinos, pero sobre todo los exceptivos”, añadió en su momento la mujer.

La alcaldesa Claudia López no se había referido sobre las palabras del ministro Guillermo Reyes, al menos hasta la tarde de este jueves. Tampoco lo hizo el presidente Gustavo Petro, quien lidera desde las 2:00 de la tarde un consejo extraordinario de ministros que convocó desde el lunes anterior.

Sin embargo, no es secreta su posición frente al metro elevado en Bogotá. Recientemente, lo calificó como una “chambonada” y un “esperpento”.