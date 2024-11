Vicky Dávila dejó en evidencia a Gustavo Petro y Gustavo Bolívar por campañas de desprestigio contra los medios: “Presidente, ¿usted dio la orden?”

“ SEMANA reveló un video en el cual se ve a Gustavo Bolívar, director del DPS, confesando que han hecho campañas de desprestigio contra SEMANA , Caracol y RCN. En la reunión, Bolívar también recibió una queja porque el cónsul de Guayaquil no deja poner una foto de Gustavo Petro en el consulado. Pero la respuesta de Bolívar es sorprendente”, manifestó la directora del medio.

Escándalo: Gustavo Bolívar quedó pillado en un video hablando de campañas contra SEMANA,CARACOL y RCN Y “acuerdos” burocráticos, a cambio de aprobación de proyectos del Gobierno Petro. A pesar de ser funcionario y de tratarse de temas de interés público, Bolívar no quiere… pic.twitter.com/dPjIjvaoP0

“Error. Gustavo Bolívar es un funcionario del Gobierno Petro. En el video se ve que hablaba en una reunión con varias personas y no sobre temas íntimos. No, hablaba de temas de interés público que el país debe conocer y conoció porque aquí publicamos. Como siempre, hay funcionarios con ética que, ante confesiones como la de Bolívar, quedan asqueados y claro, buscan a SEMANA para denunciar”, manifestó la periodista.

Dávila resalta que quienes no están de acuerdo “saben que aquí no les tapamos y que hemos denunciado toda la corrupción del Gobierno Petro. Lo seguiremos haciendo”.

Y la periodista le responde: “Obvio, presidente. Porque somos periodistas. Porque en su Gobierno y en el Pacto Histórico aún queda gente correcta. Gente que no comparte todas las porquerías de este su Gobierno. Y nos buscan, confían en nosotros y nosotros denunciamos, y les contamos la verdad a los colombianos”.

Dávila le pregunta al mandatario colombiano: “¿El Gobierno Petro paga con dineros públicos las campañas de desprestigio contra los medios y los periodistas que denunciamos la corrupción del mismo Gobierno? ¿La orden es suya o de Gustavo Bolívar? ¿Le parece normal que un funcionario no responda en público por lo que confiesa fríamente en una reunión con muchas personas?

Además, dijo que Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación, no investigará.

“Porque ella a los suyos, a los del Gobierno Petro, no los toca o les hace bien pasitico. A mí como periodista me dicen que me tiene su fiscalía interceptada con base en una denuncia falsa. Quieren tener en sus manos mis fuentes y mis investigaciones”, expresó.