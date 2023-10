“¿Y Gustavo Bolívar no tiene nada que decir sobre las denuncias de Nicolás Petro?”: Jorge Robledo

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, aseguró el exdiputado del Atlántico.

Escaf fue uno de los que se refirió al escándalo: “Que Nicolás Petro me nombre en una cosa en la que nada tengo que ver para beneficiarse de un principio de oportunidad y lavarse sus manos, no es asqueante, es risible. Me parece que en ese momento estaba dolido y mal asesorado. Yo no tengo las manos untadas de sangre ni me he robado un peso en esta vida”, dijo.