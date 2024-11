El cambio de nombre de Libra a Diem, que traduce “día” en latín, tiene como objetivo minimizar las preguntas de los reguladores, a medida que busca la aprobación de los mismos para salir al mercado.

Según The Financial Times, Diem podría lanzarse en enero del próximo año, pero en un formato limitado. Sin embargo, desde Diem desmintieron estas afirmaciones y explicaron que están esperando la aprobación del regulador suizo, algo que no se sabe cuándo podría darse.

Diem, además, es un grupo liderado por Facebook para manejar monedas digitales. Entre sus miembros se encuentran Spotify, Uber, Lyft, Coinbase y otras 22 compañías. Sin embargo, este número de socios es lejano de los 100 inicialmente previstos.

El proyecto de Facebook fue anunciado en 2019 e inmediatamente disparó las alertas de los bancos centrales y los reguladores alrededor del mundo, preocupados por la estabilidad del sistema financiero, así como por el alto riesgo de lavado de dinero a través de esta moneda.

Cuando fue presentada, el objetivo de la moneda era facilitarles a la gente y los negocios enviar dinero alrededor del mundo. Además, a diferencia del bitcóin, que es altamente volátil, Diem estaría respaldada por monedas nacionales como el dólar y el euro.

El cambio de nombre de la criptomoneda llega luego de que Facebook cambiara el nombre de su billetera digital a Novi (anteriormente Calibra), la cual les permite a los usuarios enviar dinero a otros a través de Facebook Messenger y WhatsApp, por ahora disponible en Estados Unidos.

Hay que recordar que inicialmente, en Libra (hoy Diem) también estaban PayPal, Visa, Mastercard, eBay y Mercado Pago (pasarela de pagos de Mercado Libre), pero a finales de octubre de 2019 abandonaron el proyecto.

