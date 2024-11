Bogotá ha venido consolidándose como un centro para la inversión de América Latina . En 2019, la capital colombiana superó los US$600 millones en inversión extranjera directa ; se ubicó como la tercera ciudad con mayor capital extranjero de la región, así como una de las de mayor potencial, según el ranking publicado el año pasado por la revista fDi del Financial Times.

Juan Gabriel Pérez, Director de Invest in Bogotá.

Ese año récord era la puerta de entrada para 2020. Sin embargo, las proyecciones están cambiando: la llegada del coronavirus impactará las decisiones de inversión. Según Juan Gabriel Pérez, director de Invest in Bogotá, durante el primer trimestre de 2020, el comportamiento positivo de la inversión extranjera directa en la capital se mantenía. Asegura que, pese a que es un trimestre tradicionalmente flojo, se venía duplicando el número de proyectos con intención de invertir en la ciudad. Así mismo, se estaban llevando a cabo las tradicionales visitas a mercados y empresas para mostrar las proyecciones y oportunidades de la capital.

Inversión extranjera: marcando diferencia en medio de la crisis

Pero llegó el virus y cambió todo. “Estamos haciendo el análisis del impacto real, tratando de manejar la incertidumbre. No sabemos cuándo volveremos, cuándo reabrirán las compañías y cómo será la adaptación a un nuevo normal”, afirmó Pérez.

El directivo aseguró que, aunque las metas planteadas para 2020 probablemente no se van a cumplir, Invest in Bogotá es optimista y espera que la reducción en la nueva inversión no sea tan significa y se den movimientos interesantes que marcarán el futuro de la capital.

De hecho, la agencia estima que para este año 50% de la inversión vendrá de nuevos proyectos y el otro 50% de reinversiones.

En los más recientes análisis realizados por la entidad se han identificado cinco proyectos de inversión que, en medio de la difícil coyuntura, estarían por concretarse.

Así mismo, la agencia prevé que este año algunas industrias tendrán un gran potencial de atracción. Se destacan sectores como servicios, en el que la tecnología jugará un papel importante; salud, como farmacéuticas, telemedicina; alimentos procesados, que con el paso del coronavirus se dispararán, y las industrias culturales, producción de cine y televisión, que demorarán un poco más en reactivarse que otros sectores.

Por otro lado, Pérez señaló que la agencia no se está quedando quieta y, en medio de la emergencia, junto con ProColombia, están mirando mercados que ya se están abriendo, como Corea, Japón y China para detectar oportunidades y nuevos clientes para los que se están preparando propuestas de valor y negociaciones de manera remota.

ProColombia les apuesta a emprendedores para atraer inversión extranjera

También destacó que será importante buscar incentivos que generen nuevas oportunidades para los inversionistas y hagan más atractiva a la ciudad. Estos, en su mayoría, deberían estar ligados con la generación de empleo. "La actitud probusiness de las ciudades y los gobiernos será importante, pues será vital confeccionar la camisa a la medida para que las empresas identifiquen grandes oportunidades”, dijo Pérez. Tarea que no será nada fácil.

El gran articulador

Y en medio de este mar de incertidumbre, promover inversión no será la única tarea de Invest in Bogotá. A partir de este año, la agencia se convertirá en el gran articulador del ecosistema emprendedor, trabajo que llegó en un momento crucial para su desarrollo.