Ante la duda que surgió sobre el vínculo entre el uso de talcos y el cáncer de ovario, un grupo de investigadores del National Institute of Environmental Health Sciences de Estados Unidos decidió investigar el tema. Examinó la información de más de 252.000 mujeres con un promedio de 57 años para establecer si había una diferencia entre aquellas que usaban estos productos y las que no, así como la incidencia de cáncer de ovario. De la muestra encontraron que 2.168 tuvieron cáncer, una cifra que no resulta estadísticamente significativa, y, por lo tanto, desvirtúa el miedo de que los polvos causen esta enfermedad. Varias compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson han enfrentado litigios por este motivo. Pero, según el estudio, publicado en la revista Journal of the American Medical Association, usar estos productos en la zona genital no implica riesgo.