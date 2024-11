“Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado es la perseverancia”.

Esto dijo en algún momento de su vida el cofundador de Apple, Steve Jobs, y probablemente es una frase que define a la pareja de emprendedores colombianos David Arias y Jennifer Lozano.

Llevan 6 años de casados. Arias es administrador de empresas y Lozano, comunicadora social. Vivieron por mucho tiempo en Bogotá, pero al cumplir un año y medio juntos se dieron cuenta que el trabajo en la capital los estaba consumiendo, a tal punto que no tenían tiempo para compartir.

A raíz de ello, se dieron a la tarea de buscar una alternativa que les permitiera tener tiempo para los dos y que además les permitiera crecer financieramente. El emprendimiento fue la solución.

Le puede interesar: ¡En la vejez hay negocio! Estos son los emprendimientos para la edad dorada

Decidieron lanzarse al mundo de los negocios y aunque en principio no tenían claro qué hacer, Arias recordó sus raíces y diseñó una idea que, en adelante, se convertiría en su mayor pasión.

“En el 2016 empezamos a hablar sobre qué tipo de negocios podíamos hacer. Yo soy cachaco, pero mi familia es del Líbano, Tolima, y hay una tradición por el cultivo de café. Recordando esto dije tenemos que hacer algo relacionado con este producto”, afirmó.

Con la idea del sector, los jóvenes tomaron sus cosas y se marcharon a Ibagué desde donde le dieron vida a Don Ovidio. Si bien la familia de Arias realizaba todo el proceso del cultivo, recolección y tostión del café, él consideró que hacía falta cubrir un elemento clave: la venta directa al cliente.

Así, Don Ovidio -nombre en honor al abuelo de Arias, que se dedicó desde hace unos 20 años al cultivo de este grano- se convirtió en una ventana no solo para vender el café tipo exportación cosechado por su familia, sino también para cientos de productores de la región.

Este es un establecimiento especializado en el que los consumidores pueden probar y comprar café traído directamente del campo, al mismo tiempo que aprenden sobre la cultura cafetera.

“Lo que podíamos ver era que no existía en el mercado esa relación directa entre el caficultor con el cliente. También veíamos que en Colombia, pese a ser un país cafetero, no tenía conocimiento sobre este producto, no saben qué variedad están tomando, qué proceso se llevó a cabo en su producción, de qué finca vino, etc.”, afirmó Arias.

El local está ubicado en la capital tolimense y fue fundado con la liquidación de contrato de los dos emprendedores y con un préstamo de libre inversión por $16 millones. Al principio no fue fácil, además de formarse como baristas, tuvieron que enfrentar la cultura del consumo de café colombiana y convencer a los caficultores a dejar parte de los productos que vendían al exterior para venderlos en la tienda.