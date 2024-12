A raíz de lo que estamos viviendo en el país por la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus, muchas personas y empresas me preguntan qué pueden hacer frente a los contratos celebrados previamente y que se encuentran en dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Piénsese, por ejemplo, en los arrendatarios de locales comerciales que no pueden abrir sus negocios (venta de ropa, peluquería, etc.) y no están recibiendo los ingresos derivados de esas actividades y, aun así, deben cancelar los cánones pactados en los contratos al no lograr llegar a un acuerdo de pago con los arrendadores, tal y como lo estableció el Gobierno Nacional en el artículo 3 del Decreto 579 de 2020.

También están, entre muchos otros, contratos de suministros donde las empresas tienen inconvenientes para cumplirle a sus clientes con la entrega de los productos pactados debido a la escasez o encarecimiento de materias primas, y los contratos de crédito en los que, al margen de los alivios ofrecidos por los bancos, los deudores no tienen cómo cancelar las cuotas porque atraviesan una crisis económica.