¿Qué son las criptodivisas y cuáles son sus ventajas y desventajas?

Las criptodivisas han causado revuelo en todo el mundo por su volatilidad y porque no están respaldadas por entidades gubernamentales, como un Banco Central o vigiladas por una superintendencia.

En el ámbito colombiano, la Superintendencia Financiera ha advertido al público en general que los llamados ‘criptoactivos’ no se encuentran amparados por ningún tipo de garantía estatal o privado. En la Carta Circular 52 de 2017, la Superfinanciera insiste en el llamado que ha venido haciendo desde 2014 en el sentido que el Banco de la República ha indicado que las monedas virtuales, como se les conoce y entre las cuales se encuentra el bitcoin, no son consideradas como una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituyen un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado.