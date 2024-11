Recuperar poblaciones de ballenas, clave en lucha contra el cambio climático

La ciencia ya ha demostrado la urgencia de reducir las emanaciones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Si no disminuimos en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y no las suprimimos al 2050, la temperatura del planeta se elevará por sobre los 1,5° C respecto al período preindustrial generando impactos en cadena sobre los ecosistemas y nuestra forma de vida.

En esa carrera por detener la crisis ambiental del planeta, la conservación de las ballenas juega un rol clave. Un reciente estudio, publicado en la revista Science Advance, señala que las pesquerías han liberado a la atmósfera al menos 730 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) desde 1950, lo que equivale a las emisiones de 188 centrales eléctricas de carbón en un año, contribuyendo así de manera notable al calentamiento global del planeta y al cambio climático.

“A diferencia de la mayoría de los organismos terrestres, que liberan su carbono a la atmósfera después de la muerte, los cadáveres de grandes peces marinos se hunden y capturan carbono en las profundidades del océano”, dice el estudio. Es lo que se conoce como “carbono azul”.