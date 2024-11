Reglas básicas del dinero que debe saber para mejorar sus finanzas

No obstante, algunas reglas generales probadas pueden resultar útiles para planificar su vida financiera. Usted puede decidir modificar estas reglas según su conveniencia y cómo más se adapten a sus ingresos y gastos.

Ahora bien, cuando se trata de finanzas personales, la palabra clave es "personal". No existe una regla única para administrar su presupuesto , ahorros, planificación de la jubilación u otros aspectos de su vida financiera.

Desde una perspectiva financiera, vivir hoy y planificar el futuro no es una tarea sencilla. Se necesita trabajo para saber cómo asignar nuestros ingresos tanto para las necesidades actuales como para invertir para el futuro , incluida la jubilación.

Estas son algunas de las reglas básicas en cuanto al manejo del presupuesto, ahorro, inversión y la deuda.

Presupuesto

La regla 50/30/20 para presupuestar: Si es nuevo en la elaboración de presupuestos, intente asignar el 50% de sus ingresos netos a suplir sus necesidades básicas como la comida, vivienda, servicios públicos, ropa, etc; el 30% a gastos de estilo de vida, como vacaciones, suscripciones, pasatiempos, planes de telefonía celular, etc, y el 20% restante a metas y prioridades financieras, como pago de deudas y ahorro. Este no es un presupuesto perfecto, pero puede ser un buen punto de partida.

No gaste más del 10%-15% en alimentos: esta regla incluye tanto los gastos del mercado mensual, como las salidas a comer. Este es uno de los rubros en los que se tiende a gastar de más, por lo que es importante aprender a mantenerlo controlado. Si es difícil para usted hacer recortes de presupuesto, puede buscar productos menos costosos, como las marcas propias de los supermercados o los artículos de las tiendas de descuento duro, como D1, Justo y Bueno, o Ara.

Haga un seguimiento de sus gastos: cuando sabe cuáles son sus gastos mensuales y qué montos de dinero va a destinar para cada uno de ellos, es más probable que pueda controlarlos y no gastar de más. Sin embargo, si no quiere ser tan riguroso, puede llevar un control solo de los gastos que son más problemáticos para usted, esto puede ayudarlo a controlar sus gastos sin sentirse abrumado por un presupuesto demasiado detallado.

El presupuesto a cero: en esta técnica debe presupuestar antes de que empiece el mes y destinar todos sus ingresos a los diferentes rubros, incluidos el ahorro y la inversión, haciendo que la suma total sea cero. Al decirle a todo su dinero adónde ir, usted está a cargo de él, ya sabe a dónde va cada peso, lo cual ayuda a evitar gastar de más.