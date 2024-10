Audifarma ya no entregará medicamentos a afiliados de Nueva EPS; la medida impacta a más de 2 millones de usuarios

| Foto: Archivo particular

Audifarma será el encargado de entregar los medicamentos de la EPS Sanitas. | Foto: Archivo particular

Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

Contexto: Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

Rincón agregró que la EPS le demostró a Afidro que, en lo corrido de 2024, “le hemos pagado por encima de lo facturado (incluyendo Presupuesto Máximos que ni siquiera hemos recibido) para garantizar la correcta prestación de los servicios a nuestros afiliados. Esa excusa del supuesto no pago que usa este operador farmacéutico pone en riesgo la salud de los colombianos, esto es inaceptable. Hemos pagado más del 100 por ciento de los servicios prestados, entonces, no entendemos por qué los pacientes no son atendidos”, manifestó Rincón Ramírez.