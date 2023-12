Cada vez más jóvenes están planificando en Colombia: aumentan las vasectomías y ligaduras de trompas

Sin embargo, en la actualidad son más los hombres que están optando por asumir esta responsabilidad de cuidarse para no tener hijos, eligiendo la vasectomía como una alternativa segura y de fácil acceso gracias a la Ley 1412, que garantiza la gratuidad de estos procedimientos a todos los colombianos mayores de edad que ya puedan tomar la decisión de no convertirse en padres conscientes y con mayor autonomía.

Vasectomy. Male or female sterilization concept. Tubal ligation colored flat style icon. Women or man surgical permanent birth control methods. Surgery procedure. Vector element isolated on white | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Me hice la ligadura de trompas porque con eso evito la zozobra de pensar qué hacer en caso de un embarazo no deseado. La maternidad debe ser una elección completamente consciente, y yo estaba 100 por ciento segura de no querer tener hijos. No he sentido arrepentimiento o tenido dudas de haberme hecho la cirugía. Todo lo contrario, estoy muy tranquila”, asegura Ana Cristina Álvarez, una joven de 26 años que se operó a los 23 años en declaraciones recopiladas por El Tiempo.