“Cuesta creer que sea una decisión deliberada de no entregar medicamentos”: Acemi sobre escasez de fármacos que vive el país

“Me cuesta trabajo creerlo. Realmente la situación con los usuarios es muy crítica; los medicamentos, claro que hay un problema de abastecimiento, como lo hemos mencionado. Yo no sé, en el caso particular de las visitas que está haciendo el superintendente y los hallazgos, pues hay particularidades que, tanto gestor farmacéutico como la EPS tendrán que aclarar, pero cuesta creer que esa sea una decisión deliberada de no entregar un medicamento. Esa no es la razón de ser de ninguna de esas dos entidades y bueno, pues tendrán que aclararlo directamente tanto el gestor como las EPS”, aseguró Vesga.