El mono que asusta al mundo: Colombia confirma, hasta ahora, 4.257 casos de la peligrosa viruela símica

En Colombia, según el Ministerio de Salud, desde el inicio del brote en 2022 se han registrado un total de 4.257 casos confirmados de mpox. Y para 2024 se confirmaron 109 hasta el 8 de agosto, de los cuales solo dos permanecen activos y no se han presentado defunciones.

El adiós de Francisco Lopera

Según se conoció, Lopera desea concentrarse en atender su salud luego de ser diagnosticado con un melanoma y haberse sometido a varios procedimientos médicos. Galardonado este año en Estados Unidos con el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro, fue el encargado de descubrir la llamada mutación paisa en ciertas familias con un tipo de alzhéimer hereditario que comienza a edades tempranas.