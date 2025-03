El Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín declara estado de emergencia hospitalaria por desbordamiento en urgencias

“Qué triste toda la situación de salud que estamos viviendo, yo tengo una situación de salud que hasta el momento no compromete mi vida aparentemente, pero tengo un año si una adecuada atención, me han estado negando la continuidad de mi seguimiento hacia un correcto diagnóstico y en el momento veo que mi enfermedad evoluciona y temo que por el inadecuado manejo, tenga más secuelas de las que ya tengo y no he recibido una rehabilitación qué mejore mi calidad de vida”, reaccionó una usuaria en redes sociales tras conocer este comunicado.