Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo botó tres veces el teléfono en entrevistas, en vivo: así se incomodó al preguntarle por medicamentos

LA F.m.

Guillermo Alfonso Jaramillo: Yo acepté una...

Darcy Quinn: Ah, o pregunta sea, usted solamente habla con el doctor Juan Lozano.

Guillermo Alfonso Jaramillo: Sí, porque es que desafortunadamente en otras ocasiones...

Darcy Quinn: O sea, usted exige que solamente habla con el director y con los demás periodistas, no, porque eso es una falta de respeto con nosotros los demás periodistas de la mesa de LA F.m..

Guillermo Alfonso Jaramillo: Yo le agradezco mucho la atención, creo que ya es lo que ha hecho a otro nivel, creo que ya no pues se justifica.

Darcy Quinn: ¿Otro nivel? Otro nivel porque hay un periodista o hay una periodista. ¿Usted qué tiene o es un tema con las mujeres o no le gustan las mujeres periodistas y no le gusta que le pregunten las mujeres periodistas? ¿Cuál es su problema, ministro? Ministro. Aló. Bueno, no, pues tiró el teléfono, tiró el teléfono cuando le voy a hacer una pregunta y le pido que por favor conversemos y que eso no puede ser un monólogo.

Fernando Quijano: Ya nos había pasado con él, don Juan, doña Darcy nos había pasado con él hace pocos meses. Santiago me recuerda.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Presidencia.

Caracol Radio

Guillermo Alfonso Jaramillo: Le agradezco mucho la oportunidad que me brindan, pero no pueden asaltarlo a uno ustedes cuando a mí me llama José Luis y me dice que me va a preguntar una cosa y terminan es preguntándole de lo divino y de lo humano.

Gustavo Gómez: Ministro, José Luis es un productor que con mucho gusto lo llama a usted y le hace el contacto para hablar, pero José Luis no determina qué preguntar. Estamos en la mesa de trabajo, eso sí, esa autonomía es nuestra y estamos hablando de los temas que le importan a todo el mundo del país de la salud, ministro, yo no veo el problema.

Guillermo Alfonso Jaramillo: Disculpas, agradecerle mucho y retirarme de esta discusión porque creo que ustedes también tienen que tener un poquito de respeto con el funcionario público. Muchas gracias, muy amable.

Gustavo Gómez: Pero si respetarlo es preguntarle por las cuestiones de su cartera, pues es mi trabajo entonces, ministro. Le presento excusas, pero me toca hacerlo.

Caracol Radio

Vanessa de la Torre: Yo le entiendo lo que usted dice, no estaban perfectamente bien, pero no había tantas quejas como ahora. Ahora, mi pregunta sobre el término que usted usa, liquidarlas. ¿Ustedes están considerando liquidar esas EPS que que intervinieron el año anterior, la nueva EPS Sanitas, Famisanar?

Guillermo Alfonso Jaramillo: Tengo una cita ahorita en otra si quieres seguir esta discusión. ¿Bueno?

Vanessa de la Torre: ¿Pero esta gente porque cuelga el teléfono, hola?

El ministro puso en el consejo de ministros un video de esta última periodista con un contexto diferente y sobre el cual se la iban a hacer preguntas. “Entonces, el ministro va y pone un video mío en el consejo de ministros que además ayer volvió y lo repitió de 2018, yo contando una noticia que en ese año había ya carencia de algunos medicamentos y le pregunto sobre eso, el señor cuelga el teléfono”.

Durante el consejo de ministros, el ministro aseguró que hay una deuda histórica que ha afectado al sistema de salud por más de 25 años. En su intervención, el ministro de Salud y Protección Social sostuvo que la crisis del sistema de salud ha sido una constante en el sector durante años y que refleja un problema estructural que persiste.

A esta situación, dijo, se suman las largas filas y demoras en la atención de los servicios de salud, irregularidad en la entrega de medicamentos, atención deshumanizada, la precarización laboral del personal de salud, la falta de cobertura en zonas rurales y “las millonarias deudas de las EPS”, profundizando aún más la crisis y afectando directamente a los pacientes.

Consejo de ministros del 25 de marzo en la Casa de Nariño. | Foto: Presidencia.

“Lo más grave de las EPS intervenidas es la deuda que tienen de $17.7 billones, las no intervenidas $4.8 billones, es decir un total de $22.5 billones. El señor presidente ordenó que no se liquidaran porque de hacerlo, se acabaría el sistema. Las tenemos en cuidados intensivos”, agregó el señor ministro.

“La corrupción en el sistema de salud no solo roba recursos, también le cuesta la vida a los pacientes. Cada peso desviado es un tratamiento que no llega, un medicamento que falta, una atención que se niega. No podemos permitir que sigan lucrándose a costa de la vida de las personas, porque la salud es un derecho, no un negocio”, afirmó.