Esguince de tobillo: la lesión frecuente que puede afectar el rendimiento en el deporte y la actividad cotidiana

Este tipo de lesión es más prevalente entre los atletas y personas con actividad física, aunque puede extenderse a la población general y puede tener consecuencias a largo plazo si no se maneja adecuadamente.

1. Grado I (Leve):

2. Grado II (Moderado):

3. Grado III (Grave):

¿Por qué los esguinces son más frecuentes en el tobillo?

El doctor Carlos Rodrigo Castillo, ortopedista de la Clínica del Country, señala que “el 20% de las urgencias ortopédicas atendidas en esta clínica, corresponden a problemas de esta índole. Cabe resaltar esta publicación médica denominada, “Epidemiología de los esguinces de tobillo y de la inestabilidad crónica del tobillo” publicado en Journal of Athletic Training , en donde se encontró que los esguinces de tobillo representan aproximadamente el 15% de todas las lesiones deportivas.

Prevención y tratamiento

Sin embargo, el ortopedista de la Clínica del Country afirma que entre el 15% y 20% de los pacientes con esguince de tobillo, no responden adecuadamente a este tratamiento. Por eso, hace un llamado a no minimizar esta lesión ‘Un esguince de tobillo, por muy común que sea, no es una lesión que deba tomarse a la ligera, sin un tratamiento adecuado, puede llevar a complicaciones graves como la inestabilidad crónica del tobillo, lesiones del cartílago del tobillo, dolor e inflamación crónica asociada a deterioro de la función, lo cual puede afectar significativamente la calidad de vida y el rendimiento deportivo”.