Lo último: Ministerio de Salud revelará cuál es el país que donará 25.000 vacunas contra la viruela símica en Colombia

Hace unos días la ministra Carolina Corcho aseguró que estaban cerca de dar a conocer públicamente a qué se llegó con la negociación que vienen adelantando para recibir los biológicos contra la viruela del mono. Lo último es que hace unas horas, en el Ministerio de Salud y Protección Social, se habló con menos restricción del proceso.

Por ahora, no hay fecha y hora de la oficialización, pero si dos detalles. El primero, la rueda de prensa citada por el Minsalud para este miércoles y el segundo, la especulación sobre que el país donante sería Japón.

Sobre ello, varios analistas han hecho su intervención. Por ejemplo, el investigador Jonathan Ruíz, quien explicó que en caso de ser el país asiático se trataría de la vacuna LC16m8 que fue aprobada por el Ministerio de Salud de Japón.

“Dato curioso: Si es la vacuna LC16m8 (creería yo), en realidad es una vacuna contra la viruela (smallpox). Japón tiene reservas de esa en caso de un ataque bioterrorista. La viruela fue erradicada en 1980 y se supone que solo en 2 laboratorios aún tienen muestras del virus: EEUU y Rusia”, escribió.

Contó también que hace tres meses la vacuna fue aprobada.

“En agosto, el gobierno japonés aprobó la vacuna de la viruela de KM Biologics (LC16m8) para ser usada contra la viruela símica. Por eso creo que sería la LC16. La OMS incluye la vacuna LC16 dentro de sus recomendaciones de vacunación contra la v. símica”.

En agosto, el gobierno japonés aprobó la vacuna de la viruela de KM Biologics (LC16m8) para ser usada contra la viruela símica. https://t.co/iNv9w6dn1V Por eso creo que sería la LC16.



La OMS incluye la vacuna LC16 dentro de sus recomendaciones de vacunación contra la v. símica. — Johnattan García Ruiz (@GarciaRuizJo) November 22, 2022

Además, según representantes de la empresa fabricante, habían recibido consultas del extranjero sobre este biológico, pero no comentaron sobre alguna posibilidad de exportación.

Hay otros análisis como el de Andrés Vecino, quien partiendo de que las vacunas llegarán, explica que no hay plan de vacunación, ni rastreo de contactos para aplicar los biológicos.

“Llegan tarde, no era necesario dejar todos esos contactos sin vacunas por meses. El sistema de salud igual responderá por eventos adversos, razón por la que no compraron (indemnidad). Otra razón publicitada para no comprar directamente era no promover las prácticas monopólicas del productor, a costa de los enfermos. Objetivo no logrado porque igual Japón las compró, probablemente a un mayor precio. Lo que yo sospecho es que por razones ideológicas decidieron no comprar en agosto. En septiembre se dieron cuenta de que era un error, pero ya era tarde y cuando fueron al mercado, ya no encontraron”, sostuvo.

1. No hay plan de vacunación/ rastreo de contactos para aplicar esas vacunas.

2. Llegan tarde, no era necesario dejar todos esos contactos sin vacunas por meses.

3. El sistema de salud igual responderá por eventos adversos, razon por la que no compraron (indemnidad). 1/3 https://t.co/yP8I7Z4ueK — Andrés Vecino (he/him/él) (@andresvecino) November 22, 2022

Panorama de la viruela símica en Colombia

En la última semana, se reportaron 74 transmisiones nuevas de la viruela símica. Desde finales de junio, cuando se confirmaron en el país los primeros casos, hasta la fecha, se han detectado 3.803 personas contagiadas en el país.

En este momento se notifican 197 casos activos de la infección de origen zoonótico. En total se han recuperado 3.606 pacientes.

Respecto a las hospitalizaciones, se reportaron al inicio de esta semana 33; y sobre las muertes, no se ha confirmado ninguna en el país a causa de la viruela símica.

Por género, el 96 % (3.685) de los casos corresponde a hombres, mientras que el 3 % (118) a mujeres.

Panorama regional de contagios

Para el caso de Colombia, la epidemia sigue concentrada en Bogotá, donde se han reportado 1.922 casos. Le siguen Antioquia (1.097; Cali (308); Santander (79); Cundinamarca (86) y Tolima (49).

En los otros departamentos el balance es el siguiente. Risaralda (42), Barranquilla (35), Valle del Cauca (28), Meta (27), Caldas (20), Cartagena (15), Cesar (11), Quindío (13), Atlántico (8), Córdoba (7), Boyacá (7), San Andrés (7), Huila (7), Cauca (7), Norte de Santander (6), La Guajira (5), Sucre (3), Santa Marta (3), Casanare (3), Nariño (2), Bolívar (2), Putumayo (2), Caquetá (1), y Guaviare (1).

Recomendaciones de las autoridades de salud

Esta enfermedad puede provocar erupciones, parecidas a granos o ampollas, que normalmente conlleva síntomas similares a la gripe (fiebre, dolor de cabeza, malestar general). Cualquier persona puede adquirir la infección si tiene contacto estrecho y personal, a menudo piel a piel, estar cara a cara o tocarse (incluyendo abrazos, masajes y besos), con alguien que tenga síntomas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las relaciones sexuales (ya sean vaginales, orales o anales), al igual que el contacto con el área genital (pene, testículos, vagina o ano) de una persona con viruela símica, pueden ser formas de transmisión.

Igualmente, “entrar en contacto con los granos, ampollas o costras que aparecen con la enfermedad, del mismo modo que con tejidos (ropa, sábanas o toallas) o con superficies u objetos, incluidos los juguetes sexuales, que hayan sido utilizadas por alguien con viruela símica, son formas de contagio”, especificó el Ministerio de Salud y Protección Social en su último informe.