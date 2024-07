“Más de 1,5 millones de colombianos viven con falla cardiaca”: habla la primera médica en dirigir la Sociedad Colombiana de Cardiología

El reto que tiene por delante no es fácil. Por un lado, reconoce que la cardiología durante mucho tiempo fue vista como una especialidad exclusiva de los hombres. “Entonces, tocó comenzar por abrirme paso como mujer en este campo que parecía tan lejano, a pesar de que la cardiología siempre ha sido un gran amor en mi vida. Hasta no hace muchos años, esta no era precisamente una especialidad demandada por las mujeres de una manera significativa. Hoy es un poco más común. Pero, anteriormente, éramos muy pocas las cardiólogas en el país e incluso en el mundo”, señala la especialista en SEMANA.