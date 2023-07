Más de 2,5 millones de personas murieron ahogadas en la última década: OMS hace llamado a la prevención

De acuerdo con las estimaciones del organismo sanitario, si la inversión mundial se incrementa y se aplican estas dos medidas claves, podrían salvarse las vidas de unos 744.000 niños para el 2050. También se lograría prevenir alrededor de un millón de ahogamientos no mortales en poblaciones infantiles y se podrían evitar “traumatismos graves y mortales” en cerca de 178.000 personas.

“También podrían evitarse posibles pérdidas económicas superiores a US $400 000 millones en países de ingreso bajo y mediano con alta carga de ahogamientos, y obtenerse beneficios acumulados valorados en unos US$ 9 por cada US$ 1 invertido. Países como Bangladesh, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam ya han invertido en esas intervenciones costo eficaces que benefician a los niños y sus familias al reducir el riesgo de ahogamientos, al tiempo que brindan nuevas oportunidades para mejorar la salud, el desarrollo y el bienestar”, sostuvo la OMS en un comunicado de prensa.