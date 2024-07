Médicos en Colombia, afectados por crisis de la salud, luchan por no desmejorar atención de pacientes: “No podemos quedarnos paralizados”

En el marco de este evento, liderado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), se cumplió el XV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, en donde Juan Carlos Giraldo, presidente de la entidad, aprovechó para hablar no solo de los retos que enfrenta el sector, sino las afectaciones que la crisis ya tiene sobre el personal de salud.

Agrega que muchos jóvenes prefieren estudiar otras carreras ante la percepción de que la medicina, incluidas la enfermería y otras especialidades, no ofrece compensaciones salariales adecuadas, ni condiciones laborales satisfactorias. Esta tendencia ha llevado a una disminución en el número de profesionales disponibles, lo cual pone en riesgo la calidad y eficiencia del sistema de salud nacional, denuncia Giraldo.

Juan Carlos Giraldo: Esta es una feria que se realiza cada dos años. La idea original inició en 2007 y arrancó en 2008 de la mano de la ACHC, y este año con apoyo de Corferias. Desde esa época hasta acá solo tuvimos una interrupción, que fue en la pandemia. Y ha logrado un objetivo: convertirse en la feria de su tipo, en español, más grande de esta parte de Latinoamérica. En Brasil hay una gigantesca, pero es en portugués. Así que ya somos el hub de la salud más grande de la región. Este año hubo más de 6.000 metros de área de exposición, con una feria paralela dedicada a la odontología y un componente académico muy fuerte, con un simposio de la industria de la salud y un premio al hospital seguro. Así que, sin importar las crisis y las dificultades del sector, solo toca mirar hacia el futuro, no nos podemos quedar paralizados. No se puede detener la innovación para que nuestros profesionales se mantengan actualizados.

J.G.: Colombia sigue siendo un país de oportunidades en ese sentido. A este espacio llegaron unos 260 expositores no solo nacionales, sino internacionales. Encontramos que hay áreas muy fuertes como grandes aparatos de diagnóstico, tratamiento, laboratorio e imágenes, dotación de quirófanos, que se siguen manteniendo incluso con nuevas marcas interesadas en invertir en el país. Y crecen otras tendencias como las tecnologías de información en el área de la salud, con ayuda de inteligencia artificial y telemedicina. Todo lo que tiene que ver con una mejor sistematización de historias clínicas, aplicativos para toda la operación del sector de prestación de servicios. Todo eso está creciendo. En el área de hospitales y clínicas, de IPS que quieren exponer sus avances y servicios, también ha mostrado buenos resultados y soluciones que sorprenden. Uno sale con esperanza en medio de esta dura realidad, donde ahora mismo muchos médicos, por cuenta de la crisis, se quieren ir a ejercer su oficio en otros países. Es una manera de decirles a todos ellos que no se deben ir, como hace 20 o 30 años, no solo para mejorar sus competencias, sino para conocer lo último en tecnología. Que en medio de todo acá pueden encontrar oportunidades.