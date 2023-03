Mejorar la alimentación de los pacientes: este es el llamado del sector de la salud al país

“Lleva más de 12 horas y no ha comido”, “es que se come muy mal”, “esa comida no me gustó”, son frases que se escuchan alrededor de la experiencia de estar hospitalizado. Y claro, no es algo que suceda en todos los casos, pero según lo que advierten varios expertos, en Colombia solo 1 de cada 4 pacientes es bien alimentado durante su proceso de atención. Esto significa que más allá de una queja relacionada con sentir hambre, se está afectando inconscientemente el proceso de recuperación de quienes necesitan todos los cuidados posibles.

Teniendo ello como contexto y con la intención de mejorar la nutrición en los servicios médicos del país, seis asociaciones del sector salud conformaron la alianza ‘Alimentación con Propósito’ y lanzaron un manifiesto que busca llamar la atención sobre el uso y la importancia de los Alimentos con Propósitos Médicos Especiales, APME.

“Con el lanzamiento de nuestro manifiesto, queremos hacer un llamado a los diferentes actores del sistema de salud, al Gobierno Nacional, a la academia, a los pacientes y a la sociedad en general a unir esfuerzos en pro de garantizar a los pacientes un adecuado cuidado nutricional que permita mejorar los desenlaces clínicos y la calidad de vida de quienes los requieren”, mencionó la vocera de Alimentación con Propósito y presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, ACNC, la doctora Angélica Pérez.

Vocera de Alimentación con Propósito y presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, ACNC, Angélica María Pérez. - Foto: Camila Navarro Rivera

Este manifiesto, que también fue presentado por el presidente del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, Colnud, Juan Edgar Marín Restrepo, y por la Nutricionista Dietista de la Universidad Nacional de Colombia, Olga lucía Pinzón Espitia, expone que la nutrición especializada también disminuye los costos de atención médica y aporta a la sostenibilidad del sistema de salud en el corto, mediano y largo plazo, pues una persona con un adecuado cuidado nutricional tiende a recuperarse mucho más rápido.

A pesar de ello, en el país, el 75 % de los pacientes tiene alto riesgo de padecer desnutrición durante sus procedimientos hospitalarios, relacionado con el estrés metabólico, la alimentación en los hospitales, entre otros; además, el 40 % de los adultos hospitalizados está en riesgo de malnutrición porque, a pesar de que haya comida, el cuerpo no recibe lo que realmente necesita.

Presidente del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, Colnud, Juan Edgar Marín Restrepo. - Foto: Camila Navarro Rivera

Ahora, las seis asociaciones médicas y civiles que están promoviendo este manifiesto son la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, la Fundación Rasa, la Asociación Colombiana de Instituciones de salud Domiciliaria, el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas seccional Antioquia y la Asociación Colombiana de Medicina Interna.

Insisten a través de la alianza en que se debe promover la educación y sensibilización sobre el diagnóstico oportuno de los cuidados nutricionales que ameritan el manejo o tratamiento nutricional, así como el uso adecuado de las herramientas de intervención como los APME.

Docente de la Universidad Nacional, Olga Pinzón. - Foto: Camila Navarro Rivera

Puntos del manifiesto de Alimentos con Propósito

La alianza expuso en nueve puntos las razones por las que se deberían facilitar y legislar sobre el acceso a los Alimentos con Propósitos Médicos Especiales, APME.