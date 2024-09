Nueva EPS suspenderá pagos a más de 140 IPS por incrementos exagerados de cobros en servicios en salud; esto es lo que se sabe

En su momento, Rincón se refirió a casos de solicitudes de pago desbordadas, la duplicación de facturas e inclusive una presión hacia la Nueva EPS para pronta la cancelación de dichos pagos, bajo la amenaza de no seguir prestando servicios en salud a los usuarios.

Rincón señala que se evidenció un significativo incremento en los cobros radicados por parte de las IPS, y en los últimos meses han recibido cerca de 3 millones de facturas, que no son posibles sustentar contablemente y además pertenecen a años anteriores.

“Nosotros hemos recibido este año facturas del año 2022 hacia atrás; cobros que pueden sumar 1.5 billones de pesos (...) lo primero es saber hasta dónde esas facturas son legítimas. Nuestros jueces han permitido que nos facturen cosas viejas y hay que aceptarlas, es cuestión de revisar el sistema y no tiene ninguna lógica. Nos toca a nosotros mirar si el paciente existía, si se le prestó el servicio y si no había sido facturado”, señaló Rincón.

Lo grave, indica, es que los prestadores de servicios en salud comienzan a presionar a la entidad: “Si no le pago, me cierra los servicios y por eso aumentan las PQRS (…) Me siento presionado por la red”, advirtió el agente interventor.