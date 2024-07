Sarco, la primera cápsula de suicidio asistido, podría ser utilizada antes de que acabe el 2024

La cápsula de suicidio asistido Sarco podría utilizarse por primera vez a finales de este año en Suiza, según anunció la organización promotora The Last Resort (El último recurso).

El director de The Last Resort, Florian Willet, declaró que Sarco ofrecerá “un espacio seguro donde morir pacíficamente” y añadió que esperaba utilizarla él mismo al final de su vida.

Por ahora no se ha decidido la hora, fecha o lugar del primer suicidio, ni quién podría ser el primer usuario. No obstante, a la pregunta de si podría ocurrir ser este año, la abogada Fiona Stewart, que forma parte del consejo asesor de The Last Resort, respondió: “Yo diría que sí”.