“Tenemos un régimen subsidiado que entrega una salud de pobres”: el presidente Petro respondió a las críticas a la reforma

La Plaza de Bolívar fue el punto de llegada de las personas que luego de recorrer una parte de la carrera séptima, expresaron su voz de apoyo a las reformas del Gobierno Petro. Allí, en un extenso discurso que finalizó sobre las 6:30 p. m., el presidente se refirió al debatido proyecto.

“La salud no puede ser que la tiene, si tiene la plata en el bolsillo, y no la tiene, si no tiene con qué pagar. Por eso es que tenemos un régimen subsidiado que entrega una salud de pobres, por eso tenemos una salud del contributivo que entrega una salud de clase media y por eso tenemos una prepagada que entrega una salud de ricos. Hay una salud para cada sector social e incluso ni la subsidiada llega a los lugares más pobres de Colombia”, dijo en medio del discurso.

También en varias ocasiones se refirió a las diferentes críticas que le han hecho a la reforma.

“Nos dicen en las críticas que no se puede organizar el territorio de tal manera, que cada veinte mil personas. Puede haber equipos de salud organizados visitando permanentemente los hogares para ver el estado de salud, porque no hay el suficiente número de médicos y enfermeras y tienen razón. Cómo será la dejación en que han dejado el servicio, que el sistema educativo no gradúa el suficiente número. Por eso en el proyecto está que el Estado empezará a abrir facultades en el territorio nacional”, sentenció con euforia.

A línea seguida mencionó que esto está pensado desde la descentralización, es decir, facultades de medicina, no para las capitales, sino para las zonas más apartadas. “El ministro de Educación tiene la indicación clara para que se abran facultades en todo el territorio nacional”, agregó el presidente.

En este punto, también añadió que con la reforma buscarán eliminar “la contratación basura” del personal de salud, con la creación de un régimen que brinde mejores salarios y estabilidad laboral.

Otra de las críticas a las que respondió fue a la de la disminución de calidad del servicio.

“Entonces nos dirán: ¿y qué pasa si aparece el enfermo? Oía por ahí o leía las críticas, es que tendremos un sistema de baja complejidad y cambiaremos el de alta complejidad, que hoy tenemos por la baja… El sistema de prevención es de baja complejidad, pero es eficaz, y es eficaz porque disminuye la enfermedad; ahora, indudablemente la enfermedad aparecerá, pero esa enfermedad será tratada y en hospitales organizados regionalmente; también lo que vamos a tener es una territorialización de la salud”, afirmó desde el balcón de la Casa de Nariño.

Asimismo, retomó argumentos como que Colombia tiene un indicador crítico de mortalidad materna y desnutrición infantil. “Y a eso llaman el mejor sistema de salud del mundo”, agregó Petro.

Hacia el final de la intervención de más de una hora, aseguró que “se está proponiendo un pacto social para que la oligarquía colombiana ceda en sus privilegios y permita construir una democracia y la paz… Permitan las reformas a Colombia… Estamos listos hasta donde ustedes digan, hasta donde ustedes quieran”, añadió.