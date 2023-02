Presidente Gustavo Petro anticipa su reforma pensional lanzando dardos contra “dos banqueros”

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió al balcón de la Casa de Nariño este martes para defender sus reformas. Como en sus épocas de alcalde de Bogotá, el mandatario convocó a los ciudadanos, en esta ocasión, a la Plaza de Armas.

Uno de los temas que tocó el jefe de Estado fue el de la reforma pensional, donde explicó lo que plantea y se fue contra los dos banqueros más grandes del país, aunque no mencionó nombres.

“La Ley 100 dice en el segundo grupo que solo los que ganen más de 4 salarios mínimos y durante todo el tiempo que se exige cotizar, quizás tengan una pensión y para su sobreviviente. La inmensa mayoría de personas que cotizan en los fondos privados de pensión, al ganar menos, tampoco nunca tendrán una pensión”, inició.

“Es decir, la ley de pensiones le dice a la mayoría del pueblo colombiano que cuando envejezcan (...) no tendrán una pensión. La muerte, dice esa ley, será la pensión definitiva”, agregó.

Presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño, junto a la primera dama, Verónica Alcocer, y una de sus hijas. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y continuó diciendo que: “Eso no es justo, así no se construye paz, porque ese mecanismo lo único que ha generado es que el dinero de los cotizantes, guardado durante 20-30 años, bajo control y uso de los dueños de los bancos y no de los dueños de las cuentas de ahorro solo enriquece a dos banqueros”.

Y criticó el sistema pensional que hay actualmente en Colombia: “Qué triste historia de injusticias, se vende y se vende la tesis de que tenemos uno de los mejores modelos pensionados en la Ley 100, y es mentira”.

“Desde que se aprobó en 1993, cuando yo voté en contra siendo por primera vez parlamentario de Colombia, hemos tenido una enorme masa de cotizantes, 18 millones, entregando el dinero todos los meses a los dos más grandes bancos del país, mientras nadie recibe pensión”, afirmó.

“Qué negociazo el que se ha hecho con el trabajo de los colombianos y colombianas. 30 años, unos cotizando y otros sin poder trabajar, se han manejado hasta $300 billones, se han convertido en negocios. Con eso se han comprado acciones en el Grupo Energía Bogotá, con eso se han hecho puentes que se caen, préstamos mayoritariamente al Estado con una muy bonita tasa de interés; con eso se han enriquecido y aumentado patrimonios, hecho inversiones en el extranjero siempre en propiedad de la administradora de las pensiones y no de los cotizantes, pero nadie realmente se ha pensionado en estos 30 años. Solo 170.000 personas. Por eso tenemos un país desigual. La ley fue hecha para dos negociantes, pero no para el pueblo trabajador”, dijo.

Y explicó: “La reforma pensional que presentamos busca que el derecho a la pensión sea una realidad en este país. Busca, al fortalecer las cotizaciones a Colpensiones, que se adquiera el verdadero derecho a pensionarse para sí mismo, y para el –o la– cónyuge sobreviviente”.

Presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño, discurso. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Que la pensión pueda ser una realidad cotidiana para el que cumple la edad. Que pueda ser en Colombia, y no simplemente sea un derecho. Un sistema de pilares que en la parte de la cotización al entregarse a Colpensiones garantice el derecho a la pensión, si se cumplen los requisitos de ley. Le liberaría el Estado el pago de los pensionados del sector privado. Mire este negocio: el Estado, a través de los impuestos, paga a los pensionados del sector privado, mientras dos banqueros recogen las cotizaciones de los trabajadores jóvenes que no se van a pensionar. Si cambiamos ese sistema, y hacemos que parte de la cotización vaya a Colpensiones, entonces el Estado podrá liberar lo que hoy paga a pensionados del sector privado, porque los cotizantes pagarán esa parte”, puntualizó.

Y contó: “Cada peso que entre, otro saldrá, para pagarles a los actuales viejos que hoy no tienen ninguna pensión, un bono pensional. Lo que estamos proponiendo no es que el cotizante le pague la pensión hoy al que siendo viejo no tiene. Pero para que el Estado pueda hacer ese pago, no tiene que pagar lo que el cotizante sí podría en este momento, que son los pensionados de Colpensiones del sector privado. Porque cuando el cotizante llegue a su edad, los jóvenes de ese momento le pagarán la pensión. Yo creo que eso es paz. Los dos señores banqueros no me quieren, porque he propuesto esto”.