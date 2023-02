Reforma a la salud: esto pasará con la medicina prepagada, según lo explica la Adres

La Adres o la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud es fundamental en el planteamiento de la reforma a la salud del Gobierno Petro. Tanto así que su nombre, por muy complejo que parezca, se ha ido escuchando más.

Principalmente, porque se fortalece la tarea que tiene de pagar por los servicios de salud, (entre otros) y porque se ampliaría su presencia en los territorios, a través de oficinas departamentales y oficinas regionales. Justo en las últimas horas, el director de esta entidad, Félix León Martínez, confirmó que con la reforma proponen acabar con los planes complementarios, pero continuar de manera independiente con la medicina prepagada.

“Las prepagadas van a seguir existiendo, son negocios particulares lícitos, donde se vende un seguro de salud privado o un plan privado de atención en salud, pero van a ser independientes del sistema”, dijo.

Félix León Martínez, nuevo director de Adres. - Foto: Ministerio de Salud

El director general añadió cómo funcionarían los pagos a los servicios de medicina prepagada.

“Los hospitales pueden ser contratados por las prepagadas, pero tú entras por la prepagada, pero esta no tiene ninguna mezcla financiera con el sistema, porque actualmente cómo están unidas es un problema porque atienden, y los gastos también se cargan al sistema de la EPS, esa mezcla no va a continuar”, afirmó.

Planes complementarios

En lo que se ha explicado desde diferentes sectores, se tiene muy claro que lo que sea que se apruebe como reforma, necesitará un tiempo de transición para hacerse realidad. En ese sentido, Martínez aseguró que estos planes no continuarán.

“No hay planes complementarios, porque no habrá ningún tipo de barreras y privilegios, de que si usted paga más yo le doy cierto privilegio mientras los demás se quedan atrás, eso no puede seguir sucediendo... Hemos visto que en algunos servicios de urgencias se tienen dos puertas para atender a los que tienen y a los que no tienen, dónde queda en evidencia que la salud de unas personas vale más que la de otras y eso es muy triste”, dijo.

Este 13 de febrero, el presidente Gustavo Petro y la ministra de salud, Carolina Corcho, en el evento previo a la radicación de la reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sobre el personal médico, el director de la Adres insistió en que hay pocos especialistas disponibles.

“Hay una escasez en el país que el sistema tiene que enfrentar al preparar más especialistas porque la restricción es terrible y con el nuevo sistema si no se resuelve este problema de los especialistas disponibles va a ser difícil”, aseveró.

En lo relacionado con las autorizaciones, explicó que de implementar el nuevo sistema, ya no se necesitarían. En parte porque el centro de atención primario al que estaría asignado cada persona, ofrecería el servicio que ordenó el médico.

“Todo lo relacionado con las incapacidades lo manejarán las oficinas regionales de la Adres y se van a seguir pagando luego que los fondos regionales de entidades que reciben y luego de realizar auditorías de esas cuentas para que se autorice el pago de la Adres”, agregó.

En lo que corresponde a precios por servicios, Martínez aseguró que se tendrá un régimen único de tarifas, que dictará el Ministerio de Salud y Protección Social.

En Colombia hay insuficiente de especialistas para la atención de los pacientes. - Foto: Getty Images/Vetta

“Tenemos hospitales que tienen más personas administrativas, qué asistencial, por las complicaciones de las transacciones de este sistema, por lo que hay que simplificarlos con tarifas por procedimientos y servicios agrupadas y sin tener tanto límite”, detalló.

También, el funcionario del gobierno Petro, dijo que desaparecen los copagos que se cancelan antes de las citas médicas y para la entrega de medicamentos.

Finalmente, SEMANA conoció que en la tarde de este martes, el director se reunió con la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, y los integrantes de la junta directiva de la Adres.