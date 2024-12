"La crisis climática debe ser tratada como todas las demás crisis”. Greta Thunberg vuelve al ruedo. Ciertamente, son tiempos diferentes a los de hace dos años, cuando la joven sueca inició su cruzada contra el calentamiento global. Entretanto, la crisis del coronavirus ha relegado a segundo plano la lucha contra el cambio climático, y la conferencia mundial sobre el tema, prevista para fines de año en Glasgow, ha sido suspendida.

Le recomendamos: Greta: ¿Han servido dos años de lucha por el clima?

Encuentro en la cancillería alemana: Greta Thunberg, Lisa Neubauer y Angela Merkel.

Cuando los políticos actúan en serio

Le sugerimos: Las Greta Thunberg latinas que luchan contra el cambio climático

Pero la iniciativa Fridays for future aún existe. Greta Thunberg y otras tres activistas se reunieron con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín, y la joven parece haberse llevado una buena impresión:Antes del encuentro, las activistas habían dirigido una carta abierta a los gobernantes de la Unión Europea, planteando demandas concretas.Las metas que se ha trazado la Unión Europea, como la de lograr ser carbono neutral hasta 2025, no son lo suficientemente ambiciosas, a juicio de las activistas. En su escrito, subrayan que toda política debe medirse por el baremos de los acuerdos adoptados en forma solemne en París, en cuanto a no permitir que la temperatura global aumente más de 2 grados, o, en lo posible, menos de 1,5 grados.La activista alemana Lisa Neubauer afirmó que el coronavirus ha demostrado lo que ocurre "cuando los políticos toman en serio las crisis”. Las múltiples restricciones, las cuantiosas deudas para respaldar la economía son esfuerzos que no tienen parangón en la lucha contra el cambio climático.dijo, por su parte, la activista francesa Adélaïde Charlier, quien también participó en el encuentro."Ningún adolescente del mundo quiere dedicar su tiempo libre a ser activista. No es algo que uno haga por diversión. Pero, si nadie más lo hace, los jóvenes tenemos que levantarnos”, aseguró Greta Thunberg a un canal de TV.Finalmente, la joven sueca destacó lo importante que es terminar con las recriminaciones mutuas. Lo fundamental no son las demandas de los activistas, sino los datos de los científicos. Reconoció que todo es muy complejo, pero aseguró que no existe la opción de darse por vencidos.