Jorge Robledo, senador del Polo Democrático , dijo que ‘‘Arias ha tenido todas las garantías procesales’’ y que en este momento está apelando a cosas que son de ley, ‘‘que es pedir que le den una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia‘‘. Asimismo, aseguró que esto antes no se hacía en Colombia y sobre eso se han hecho cambios en la jurisprudencia que permiten evaluar decisiones como esta.

“Es una buena noticia, pero no podemos ser triunfalistas”: Andrés Felipe Arias

Con esta decisión, el abogado defensor aseguró que ‘‘si no tuviera tanto impacto mediático, no tendría este llamado de atención de tantos sectores que se oponen a esta sentencia’’ y que el debate de hoy se debería centrar en la perspectiva de la Corte Constitucional que indica que ‘‘en esta tutela no vamos a referirnos a ninguno de los hechos ni de las pruebas del proceso penal’’, un punto que el abogado consideró importante debido a que ‘‘aquí se está protegiendo un derecho constitucional que es el derecho a poder impugnar una sentencia condenatoria’’.