Ahora que el Congreso de la República aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, no son pocas las preguntas jurídicas que surgen frente al proceso que viene antes de implementar esta reforma en el país. Por ejemplo, si debe o no pasar primero por una revisión en la Corte Constitucional y si este tribunal tiene límites para poder pronunciarse sobre un Acto Legislativo cuando este es demandando.

Lo primero que hay que decir es que lo que viene en el escenario aún legislativo será una reforma al Código Penal, pues la reforma aprobada este jueves en la noche, que modificó el artículo 34 de la Constitución Política, únicamente quitó un ‘limitante’, si se quiere, en torno a la prisión perpetua en Colombia. Por esa razón, en el debate en el Capitolio se anticipó que vendrá una reforma posterior que se ajustará, según dijeron los senadores, a los principios constitucionales.

No obstante, la aprobación de este Acto Legislativo trae tras de sí una avalancha de demandas que, incluso, fueron anticipadas por el abogado penalista, Iván Cancino. “Asumiré en la Corte Constitucional la vocería de muchos abogados para explicar que la cadena perpetua no protege a los menores, no evitará o disminuirá este flagelo. Debemos enfocar la lucha en muchos aspectos, la perpetuidad no es uno de ellos. La defensa de los menores no debe ser populista”, dijo.

Así las cosas, la pregunta es: ¿qué ocurrirá una vez las demandas aterricen en la Corte Constitucional? Consultado por Semana Noticias, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que, lo que procede, es que el tribunal entrará a estudiar el mismo pero no tiene facultades para hacer un estudio sobre el fondo del Acto Legislativo sino, meramente, sobre posibles vicios de forma. No obstante, dijo, existe una figura que se llama “sustitución de la Constitución” y, en tal sentido, dicha reforma podría ser demandada por este elemento.