Hijo de Jorge 40 renunció a la coordinación de Víctimas del Gobierno

El 19 de mayo de 2020, varios sectores de la opinión pública y sociales del país se estremecieron con la noticia que se conocía para esa fecha, la vinculación de Jorge Rodrigo Tovar hijo del exjefe paramilitar Jorge 40 a la oficina de la Coordinación de Víctimas del Ministerio del Interior.

Desato a su vez controversia por tratarse del hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, responsable de acuerdo con las investigaciones de las autoridades de centenares de crímenes y secuestros y quien fue condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Jorge 40 fue el comandante del llamado Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, y tiene pendiente deudas con la justicia en Colombia.

El hijo de Jorge 40 es un abogado egresado de la Universidad del Rosario con énfasis en derechos humanos, y tiene una especialización en ciencias penales y criminológicas. En su hoja de vida en la página de la Función Pública reporta estudios en el exterior relacionados con dirección pública, gestión de gobierno y campañas electorales.

En el año 2018 trabajó como contratista en la Organización Internacional para las Migraciones, así como asesor en las firmas Acavel y Bocanegra Bernal Asociados. Cabe recordar, que hace varios meses, en entrevista con el programa Vicky en Semana, el hijo de Jorge 40, Jorge Tovar Vélez, escuchó el mensaje de algunas víctimas del conflicto frente a su nombramiento como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. Mientras que algunas manifestaron estar de acuerdo, otras expresaron enorme molestia.

En su momento, Jorge Tovar pidió a todas las personas que se han visto directamente afectados por su padre, que le dieran la oportunidad de trabajar de la mano de ellos, para que lo que ellos y él mismo vivió, no se repita. “Que sea mi trabajo el que hable por mí, que me den la oportunidad de no ser juzgado”, dijo. También insistió en que en Colombia no existen los delitos de sangre.

Tovar agregó en diálogo con Vicky Dávila “si queremos consolidar una paz real, la tenemos que hacer entre todos. Victimarios y víctimas tomados de la mano”. Para él, no se debe excluir a ningún sector de la sociedad a la hora de hablar sobre cualquier tema, pues considera que “el odio genera violencia”.