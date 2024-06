Alertan sobre supuesta estrategia de Petro de cara a las elecciones de 2026: “no podemos caricaturizar el famoso shu shu shu”

En el marco de la entrevista, Lucio aseguró que él, como conocedor pleno del presidente Gustavo Petro, ambos militantes del grupo guerrillero M-19 en el pasado , puede sostener que el mandatario colombiano está permitiendo el caos en Colombia para luego señalar que no hay garantías para el ejercicio de su labor y quedarse a la fuerza en el poder.

“Petro en su discurso no le habla a la nación, le habla a sus bases ideológicas y militantes para provocar unos ánimos y resentimientos de sus radicalismos. El proyecto Petro es el de la destrucción de la democracia”, aseguró Lucio, al considerar que el presidente colombiano “tiene una narrativa” para hacerles creer a los colombianos que él no tiene garantías y, por tanto, debe continuar.

“La estrategia de Petro es colapsar el sistema electoral para que no haya elecciones”: fuerte advertencia de Carlos Alonso Lucio

“Petro está en plan de confrontación, caos y crisis. Lo he advertido con todas las letras. Yo creo que el globo Constituyente es un globo que pone a discutir a todo el mundo, pero no podemos caricaturizar el famoso shu shu shu, es una metodología, es una estrategia ”, aseguró el exsenador Lucio.

“Los únicos grupos parecidos a los nazis son las primeras líneas, no nos dejemos engañar”, agregó el exsenador al señalar que, por ejemplo, el trino del presidente Gustavo Petro busca justificar su accionar. “El gobierno nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república. La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia. Si al magistrado Ibáñez le ha llegado whatsapps con esa información solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otras ramas del estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”, escribió en X el jefe de Estado, con varios errores de ortografía.