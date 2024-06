“La estrategia de Petro es colapsar el sistema electoral para que no haya elecciones”: fuerte advertencia de Carlos Alonso Lucio

El exmilitante del M-19, Carlos Alonso Lucio, dijo en un espacio digital que al país no le basta solo con decir no a una eventual Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro. Además, según él, tiene que blindar desde ya las elecciones presidenciales del 2026.

“Esta semana ha habido un hecho que ha generado toda una preocupación y la polémica que hemos visto: la estrategia de Petro, llevada a cabo contra viento y marea, de insistir en lo que él denomina Constituyente. Él maneja un lenguaje que no es el usual y tampoco el de la Constitución”, afirmó.

Petro no está hablando de Asamblea Nacional Constituyente, aclaró. “Está hablando de otra formulación inscrita dentro de las teorías más radicales del marxismo radical. Es destrucción de las instituciones, destrucción de la democracia, de la ley, vulneración de derechos, amenazas a la sociedad”, afirmó.

Pidió a los colombianos entender qué significa la palabrería de Petro. “Él habla de Constituyente, referendo, plebiscito. Al Presidente no le interesan ni las reformas, el tal cambio del que tanto habla, no le interesa nada distinto que el poder, es decir, quedarse en el poder y superar ese poder. Si no entendemos que allí radica el problema en el que estamos enfrentados vamos a terminar siendo víctimas de una realidad como la venezolana, un país que perdió la democracia”, expresó.