“Petro no está gobernando, está provocando crisis”: excongresista y exmilitante del M-19 se refiere a estrategia del presidente

“Aquí hay una cosa muy grave que hay que entenderla y que el país no lo ha comprendido a cabalidad. Gustavo Petro en sus discursos, él no le habla a la Nación como debiera hablarle un presidente de la República. Gustavo Petro le habla sobre todo a sus bases ideológicas y militantes. ¿Para qué? para provocar unos ánimos, resentimientos, polarizaciones y profundización de sus radicalismos. Porque el proyecto de Gustavo Petro, no es un proyecto de la democracia que vivimos en la Constitución del 91, sino por el contrario, de destrucción de esa democracia. Y por eso Gustavo Petro no está gobernando; Gustavo Petro está provocando crisis”, dijo Carlos Alonso Lucio, quien también hizo parte del M-19.