El pedido de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, al presidente Petro: “En vez de estar peleando y buscando pleito...”

No obstante, Gutiérrez fue enfático en decir que no ha contado con el apoyo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y, por el contrario, dejó entrever que sí ha hallado ‘trabas’ desde Bogotá para adelantar diferentes proceso s.

“Sabe cuál sería la mejor ayuda . Si no quieren ayudar, que ‘no pongan el palo en la rueda’. Y por ahí dicen que hay gente que ‘ni rajan, ni prestan el hacha’. Yo inclusive daría un mensaje al Gobierno nacional. Nosotros aquí todo el día estamos bajo ataque: Antioquia y Medellín bajo ataque del Gobierno nacional. Yo le diría al presidente Gustavo Petro: oiga, usted no cree presidente que es más fácil cumplir las metas del Plan de Desarrollo Nacional con los alcaldes y gobernadores que andar todo el día peleando y buscando pleito”, dijo Gutiérrez.

En tal sentido, Gutiérrez manifestó que en la medida en que no se dé una sinergia entre el Gobierno nacional, los mandatarios locales y departamentales, así no estén de acuerdo en varios aspectos, termina siendo muy complicado avanzar como país en muchos sectores.

“Aquí el problema es en la medida en que no se dé esa unión mínima, armónica, así no estemos de acuerdo en muchos temas. No es un misterio, yo fui candidato presidencial y controvertí en tantos temas con quien hoy es presidente, porque tenemos una visión y un modelo de país muy diferente en cómo lograr las metas sociales. En lo social podríamos tener una sincronía de objetivos. Cómo no vamos a querer todos, por ejemplo, que Colombia supere la pobreza, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, que nuestras mujeres estén en el enfoque”, agregó el alcalde de Medellín en Vicky en Semana.