La UNP dice que seguridad de Federico Gutiérrez es acorde a su estudio de riesgo: Daniel Quintero “no tenía esquema”

“Quiero dejar constancia de que si le pasa algo a nuestra familia, es responsabilidad del Gobierno de Gustavo Petro y el presidente en propiedad . No me voy a quedar callado”, dijo Fico en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

No nos van a callar. Hemos sido notificados por parte de la UNP (entidad del Gobierno Nacional), que nos desmontan en aproximadamente un 50% el esquema de seguridad. Duele ver como al mismo tiempo refuerzan la seguridad de los peores criminales con los dineros del Estado y les… pic.twitter.com/ALFrwdaaSQ

“Ellos verán, yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar. Qué más podemos hacer si la UNP es una entidad del gobierno, entonces, listo, háganle, no se preocupen. Yo veré cómo me cuido y cómo cuido a mi familia. Mientras a los líderes a la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, eso sí, a los peores criminales les refuerzan las condiciones de seguridad y les dan, además, licencia para delinquir. El país al revés”, comentó Gutiérrez.