“Es un bálsamo sentimental”: Rafael Santos habla de su nuevo proyecto musical y cuenta detalles sobre su vida y su padre Diomedes

“La responsabilidad que asumo, yo estoy preparado para ella, pues mi padre me crió, me diseñó para eso; que en el momento en que él no estuviera yo estaría haciendo las veces de él (...) De tal manera que para mí es normal, ya que la gente me apoya, me quiere, yo los quiero mucho también y en ese orden de ideas me acostumbré a una presión sana”, recordó el cantante vallenato.